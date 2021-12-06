Саудовская Аравия разрешает въезд в страну людей, привитых "Спутником"

Власти Саудовской Аравии разрешат въезд в страну людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», начиная с 1 января 2022 года, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

При въезде в Саудовскую Аравию людям, привитым «Спутником», предстоит пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Это хорошая новость для всех российских мусульман, а также для мусульман из тех стран, которые используют российскую вакцину. Теперь они смогут точно также участвовать хадже и умре, как и паломники из других стран.

Напомним, что ранее в число «разрешенных» вакцин в Саудовской Аравии входили Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford и Johnson & Johnson.