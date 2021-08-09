Умра снова открывается, но не для всех

Саудовская Аравия объявила, что с 9 августа снова откроет возможность совершить умру для полностью вакцинированных иностранных паломников.

Первоначальная пропускная способность будет составлять 60 000 паломников в месяц, число которых будет увеличиваться каждые 30 дней до двух миллионов, сообщило государственное информационное агентство королевство.

Официальный представитель министерства хаджа и умры сказал, что паломники должны будут предоставить разрешенный сертификат вакцинации против Covid в своем запросе на умру. И вот тут есть деталь, которая может огорчить значительную часть мусульманского мира, включая мусульман России.

Дело в том что приниматься заявки будут лишь от тех, кто был вакцинирован препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford или Johnson & Johnson.

Немалая часть мусульманского мира использует для вакцинации российский «Спутник» и китайские «Короновак». Это особенно касается таких стран как Турция, Индонезия, Пакистан, почти все страны Центральной Азии. Причем если в этих странах еще использовали и другие «разрешенные»вакцины, то в случае с Россией получается что практически никакому российскому мусульманину не позволят совершить умру, ведь все граждане России прививаются только отечественными вакцинами.

В качестве дополнительной меры безопасности автобусы будут ограничены до 50% своей вместимости, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Лица моложе 18 лет не допускаются к паломничеству.

Пандемия Covid-19 внесла хаос в ежегодные планы хаджа и умры, которые приносят королевству доход в обычные времена около 12 миллиардов долларов в год.

Правительство ускорило общенациональную кампанию вакцинации, чтобы возродить туризм и другие секторы, пострадавшие от пандемии, такие как спортивные соревнования и развлечения.

Вакцинация обязательна для всех, кто хочет поступить в государственные и частные учреждения, включая учебные заведения и развлекательные заведения, а также пользоваться общественным транспортом.

Объявление основано на заявлении, сделанном в прошлом месяце, в котором 10 августа было объявлено датой открытия умры для иностранцев.

Более 500 сервисных компаний и 6000 иностранных агентов помогут паломникам по всему миру заказать пакеты через 30 веб-сайтов.