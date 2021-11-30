Пентагон проведет повторное расследование бомбардировок в Сирии в 2019 году

Министр обороны США Ллойд Остин приказал пересмотреть обзор военных бомбардировок США в Сирии в марте 2019 года, о которых New York Times недавно сообщила, что во время битвы за последний опорный пункт ИГИЛ* были убиты десятки мирных жителей.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил о расследовании в понедельник, заявив, что его возглавит генерал Майкл Гарретт, глава командования вооруженных сил США.

Ранее в этом месяце американские военные признали, что в результате взрывов в Багузе, недалеко от иракской границы в 2019 году могли погибнуть мирные жители. В то время поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС, филиал террористической РПК) вели боевые действия на местах с американской поддержкой с воздуха.

«Скорее всего, большинство убитых на момент удара тоже были комбатантами. Однако весьма вероятно, что были и дополнительные жертвы среди гражданского населения», - заявил 14 ноября официальный представитель вооруженных сил США Билл Урбан.

Он добавил, что «расследования не смогли однозначно охарактеризовать состояние более 60 других жертв этих ударов».

Заявление Урбана было сделано на следующий день после того, как New York Times со ссылкой на анонимные источники и секретные документы опубликовала отчет, в котором военные США обвинялись в сокрытии взрывов.

Газета сообщила, что удар американской авиации обрушился на «толпу женщин и детей», в результате чего погибли 64 человека.

«Без предупреждения американский штурмовик F-15E пролетел через поле зрения беспилотника в высоком разрешении и сбросил 500-фунтовую бомбу на толпу, поглотив ее содрогающимся взрывом. Когда дым рассеялся, несколько человек поползли в поисках укрытия. Затем самолет, следивший за ними, сбросил одну 2000-фунтовую бомбу, затем еще одну, в результате чего погибло большинство выживших», - писала Times.

В понедельник Кирби сказал, что в ходе проверки будут изучены «процедуры ведения документации и отчетности», а также «были ли меры по смягчению последствий, выявленные в ходе предыдущих расследований инцидента, на самом деле реализованы эффективно».

Бывший президент США Дональд Трамп назвал территориальное поражение ИГИЛ крупным политическим достижением и пытался использовать это в своей неудачной кампании по переизбранию в 2020 году.

Правозащитные группы ранее обвиняли возглавляемую США коалицию в убийстве мирных жителей во время их бомбардировок. Например, расследование Amnesty International в 2019 году показало, что коалиция убила 1600 мирных жителей в Ракке, бывшей де-факто столице группировки ИГИЛ.

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