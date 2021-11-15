США скрыли авиаудары в Сирии, в результате которых погибли десятки мирных жителей - New York TImes

Американские военные скрыли авиаудары 2019 года в Сирии, в результате которых погибли до 64 женщин и детей, что является возможным военным преступлением. Это произошло во время битвы против группировки ИГИЛ*, сообщила в субботу The New York Times.

Согласно отчету, два последовательных авиаудара в районе города Багуз были заказаны секретным американским подразделением специальных операций, которому поручено проводить наземные операции в Сирии.

Издание сообщило, что Центральное командование США, которое наблюдало за воздушными операциями США в Сирии, впервые на этой неделе признало нанесенные удары и заявило, что они были оправданными.

В заявлении в субботу Центральное командование повторило сообщение, которое оно предоставило газете, о том, что в результате ударов погибли 80 человек, в том числе 16 боевиков и четыре мирных жителя. Военные заявили, что неясно, были ли остальные 60 человек гражданскими лицами, отчасти потому, что женщины и дети могли быть комбатантами (то есть, они тоже могли воевать).

В субботнем заявлении военные заявили, что удары были «законной самообороной», соразмерными и что «были предприняты соответствующие шаги, чтобы исключить присутствие мирных жителей».

«Мы ненавидим гибель ни в чем не повинных людей и принимаем все возможные меры для их предотвращения. В этом случае мы сами сообщили об ударе и расследовали его в соответствии с нашими собственными доказательствами и берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей», - заявило Центральное командование.

Число гражданских лиц среди 60 погибших не может быть определено, потому что на видеозаписи событий были замечены «несколько вооруженных женщин и по крайней мере один вооруженный ребенок», заявляют военные. При этом они все же считают, что большинство из 60 человек вероятно, были комбатантами.

Центральное командование заявило, что удары были нанесены, когда Сирийские демократические силы (СДС, зонтичная группа под управлением террористический РПК) находились под сильным огнем и угрозой пленения, и СДС сообщили о том, что этот район свободен от мирных жителей.

Генеральный инспектор министерства обороны начал расследование инцидента 18 марта 2019 года, но в его отчете в конечном итоге не было упоминания о бомбардировке, и, как сообщает The Times, тщательное независимое расследование так и не было проведено. Газета сообщила, что ее отчет основан на конфиденциальных документах и ​​описаниях секретных отчетов, а также на интервью с непосредственно задействованным персоналом.

Юрист ВВС, присутствовавший в операционном центре в то время, считал, что эти удары были возможными военными преступлениями, и позже предупредил генерального инспектора Министерства обороны и Комитет по вооруженным силам Сената, когда никаких действий предпринято не было, сообщает The Times.

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