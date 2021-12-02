Медведев - укротитель мигрантов или новый-старый преемник?

Бывший декоративный президент, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в последнее время зачастил с программными выступлениями.

То напишет статью об Украине в уркаганском стиле. То, напротив, изображая из себя интеллектуала, напишет статью о борьбе с коронавирусом во всем мире. На этой же неделе он решил пропиариться на теме, волнующей немалую часть российского общества.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов.

...примеров такого рода анклавов в мире предостаточно... и все они являются рассадниками преступности.

... Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть", - заявил экс-зиц-президент.

Ну что тут скажешь? Здесь есть составляющая того, что говорится, и составляющая того, зачем это говорится.

Что касается того, что говорится, то это говорилось уже не раз и самим Путиным, и другими российскими должностными лицами, и включалось в различные госстратегии по безопасности и т.п. А воз и ныне там.

Потому что система, на которую работают они, и которая в свою очередь работает на них, это система ультра-капиталистическая, которой нужно, чтобы деньги крутились любой ценой, чтобы дохода приносилось много, а затрат было как можно меньше. По этой причине здравоохранение будет оптимизироваться, старшие поколения россиян потихоньку вымирать, а младшие дебилизироваться и... тоже вымирать. А значит дальнейший завоз рабочей силы, которую не надо специально выращивать, а можно просто открыть ей зеленый свет, будет продолжаться. По аккомпонемент всей болтовни о защите местного населения, недопустимости анклавов, необходимости интеграции и т.п. Кстати, нам, мусульманам, всегда надо помнить, как они видят эту интеграцию (https://golosislama.com/news.php?id=39601).

Куда интереснее то, зачем Медведев в последнее время пиарится с такими заявлениями в образе "крутого парня" - то "усмирителя Украины", "то победителя коронавируса", то вот теперь "обуздателя этнической преступности". И тут наиболее правдоподобный вариант заключается в том, что в Кремле все-таки рассматривается сценарий, при котором "национальный лидер", несмотря на обнуление предыдущих сроков, в 2024 году будет вынужден оставить президентский пост. И в таком случае возникает главный вопрос - "кому?"

Конечно, говорят, что "дважды в одну реку не войти" и "снаряд два раза в одну воронку не падает". Но говорят и другое - "старый друг лучше новых двух" и "лучше проверенный черт, чем непроверенный ангел" ("мудрость" уровня "безбожник"). Поэтому, если есть человек, который уже один раз принял власть и ее потом послушно отдал, почему бы при необходимости не повторить этот фокус еще раз?

В таком случае этому образ "крутого парня" этому человеку лучше создавать заранее. И (виртуальное) усмирение мигрантов вполне для этого сгодится.