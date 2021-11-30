"Многоходовочка": Турция как посредник между Россией и Украиной

Не так давно мы писали, как о том, как из под контроля Кремля окончательно уходит Тюркский мир, так и о нелепых попытках изобразить при этом хорошую мину при плохой игре (https://golosislama.com/news.php?id=40287).

Однако самое смешное даже не это. Ведь в конце концов можно сказать, что тяготение тюркских стран к Турции имеет естественный характер и Кремль просто ничего не может с этим поделать. Самое же смешное заключается в том, что теперь Турция берется выступать посредником между Путиным и Украиной. То есть страной, про которую он не раз писал и говорил, что ее населяет "один народ" с русскими.

"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая переговоры как с Украиной, так и с Путиным", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о сосредоточении 100-тысячной российской военной группировки на границе с Украиной.

То есть, в сухом остатке результат строительства путинского "Русского мира" - посредничество Турции в отношениях между Россией и Украиной, а не только ее важнейшая роль в деоккупации Азербайджаном Карабаха и консолидация с ней постсоветских тюркских государств.

Таковы итоги внешней политики великого "многоходовочника" и "стратега". О политике внутренней нечего и говорить.