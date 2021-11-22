Кремль и тюркский мир: хорошая мина при плохой игре

Кремль устами своего спикера Дмитрия Пескова отреагировал на создание Союза Тюркских Государств, о котором мы писали ранее (https://golosislama.com/news.php?id=40268).

Если точнее, то поводом для такой реакции стало даже не само создание СТГ, а карта, подаренная после этого Девлетом Бахчели, лидером Партии Националистического Действия своему союзнику по правящей коалиции Турции, ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю", - сказал в связи с этим Песков.

Что ж, изящно, нельзя не признать. В кои-то веки, потому что это тот редкий случай, когда Песков хотя бы на шапочном уровне разбирается в том, что комментирует, так как когда-то действительно учился на тюрколога.

Конечно, можно было бы придраться, и сказать, что алтайская гипотеза происхождения тюрок уже давно не является не только единственной, но и даже наиболее сильной в современной тюркологии. Но не будем требовать от нашего кремлевского тюрколога невозможного, благо, как минимум в качестве одного из важных очагов древней тюркской истории Алтай вполне выступать может.

Вопрос-то в другом. Россия в ее нынешних границах в отличие от Российской империи и СССР, которые могли претендовать на эту роль, уже не является страной с крупнейшим в мире тюркским населением.

Кстати, несмотря на наличие таких предложений, и Российская империя с СССР, где тюрок жило больше, чем где бы то ни было, этим потенциалом не воспользовались. Например, именно это в Российской империи предлагал Исмаил Гаспринский в начале XX века. Но вместо этого она влезла в Первую мировую войну за "братушек" сербов, а внутри страны начала новые гонения на тюрок-мусульман, спровоцировав волну их эмиграции в Османскую империю. Так же и в раннем СССР Мирсултан Саид-Галеев в советском руководстве продвигал эти идеи, но стал одной из первых жертв сталинских репрессий. После чего сталинскую политику помимо ее в целом людоедского характера отличала и явная антитюркская и антиисламская направленность.

В современной России уже нет тех десятков миллионов тюрок, которые жили в СССР. Но их все равно немало. Однако вспомнил о них глашатай Кремля только тогда, когда стало известно о карте, на которой территории их компактного проживания обозначены как часть единого тюркского пространства с Турцией и независимыми тюркскими государствами.

Хотя, на самом деле, нет. В действительности их никто не забывает - в репрессиях и травле, в борьбе с исламскими литературой и общинами, которые исторически связаны с другими странами тюркского мира, в постоянной пропаганде тюркофобии под видом "противостояния пантюркизму".

При этом, если по уму, Россия со множеством проживающих в ней ее собственных коренных тюркских народов, вполне могла бы быть, если не центром всего тюркского мира, то одним из таких центров. И культивировать как центр своих тюрок тот же Алтай, как сейчас делает Казахстан с воссоздаваемым древним городом Туркестан.

То же касается и ее мусульманского населения в целом, на которое обычно смотрят под тем углом, что его надо оградить от влияния Саудовской Аравии, Турции или кого-то еще. При том, что в случае его развития при поддержке государства оно вполне могло бы стать одним из маяков мировой Исламской уммы.

Поэтому, в сухом остатке слова Пескова - не более, чем блеф. Будь это не так, в Москве бы сейчас обсуждали конкретные программы развития своего тюркского и мусульманского пространства с целью его превращения в один из центров соответствующих мировых пространств. Но, вместо этого обсуждают грядущую, судя по всему, войну с Украиной, а то и с Польшей из-за действий Беларусии.

То есть, опять борьбу за "защиту братьев-славян", которая уже уничтожила Российскую империю. Или точнее, против них, потому что реальные славяне в такой защите не заинтересованы и думают о том, кто бы их защитил от такого "защитника".

Так что, на прикрывающийся Алтаем Кремль как на один из центров тюркского мира точно рассчитывать не стоит. Слова Пескова - это хорошая мина при плохой игре, не более.