О Гулаге и тоталитаризме. На что можно рассчитывать, пока спит общество?

29 ноября в 17:00
Икрамутдин Хан
Мы уже не раз писали о героической деятельности правозащитника Владимира Осечкина и присоединившегося к нему бывшего заключенного Сергея Савельева, их борьбе с пыточной системой в российских СИЗО и колониях в целом и освещении ими темы пыток там мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=40230).
Плохие новости (хотя, что может хуже самих преданных огласке фактов?!) заключаются в том, что в любой нормальной, живой стране предание огласке такой информации привело бы к массовым протестам и смещению существующей власти, как это было в свое время в Грузии. А так как ничего такого в России и близко не произошло, ее можно считать страной, если уже не мертвой, то как минимум находящейся в состоянии летаргического сна.
Хорошие новости заключаются в том, что после возбуждения против Савельева дела за разглашение служебной тайны (!!!) и объявления в розыск Осечкина власть все-таки была вынуждена отреагировать на озвученные ими факты. Скажем честно - вынуждена не из-за реакции россиян, которой как таковой и не было ("народ безмолствует"), а скорее из-за того резонанса, который вызвали десятки публикаций на эту тему в мировых СМИ, организованных находящимися в ЕС Осечкиным и Савельевым.
На прошлой неделе своим указом Владимир Путин своим указом снял с должности директора ФСИН России генерал-лейтенанта ФСБ Александра Калашникова. Комментируя это решение Дмитрий Песков заявил, что оно не связано с разоблачениями Осечкина и инициатива отставки исходила от самого Калашникова. Однако о том, что это не так свидетельствуют снятия с должности, проверки и возбуждения уголовных дел в отношении руководства пыточных, которые фигурировали именно в материалах Осечкина на основе архива, переданного ему программистом Савельевым. Так, против руководства и участников пыточного цеха под прикрытием тюремной туберкулезной больницы - ОТБ-1 СИЗО-1 в Саратовской области были возбуждены уголовные дела, ключевые из них были взяты под стражу, включая начальника Павла Гаценко. Вот что пишет об этом сам Осечкин:
"Павел Гаценко более 10 лет возглавлял пыточную ОТБ-1 и был негласным агентом (конфидентом) Управления «М» ФСБ России, выполняя любые секретные задания и поручения. Под его руководством в ОТБ-1 был создан пыточный конвейер, в котором принимали участие более 20 человек, в том числе ряд сотрудников УФСИН и осуждённых к длительным срокам лишения свободы за убийства и изнасилования, которых мы называем капо по аналогии с концлагерями Третьего рейха.
В ОТБ-1 для пыток этапировали узников из тюрем Краснодара, Чечни, Дагестана, Ростова, Адыгеи, Москвы и других регионов. Под руководством Павла Гаценко пыткам и изнасилованиям подверглись более 200 человек. Длительное время Гаценко и сообщникам удавалось избегать уголовной ответственности благодаря оперативному прикрытию со стороны начальника отдела М УФСБ по Саратовской области Дамира Ямбаева и руководства Главного оперуправления ФСИН (Гнедов, Шмидко, Рудый, Ефаркин и Васильев)".
Показательно, что по результатам скандала с должности директора ФСИН был снят генерал ФСБ и на его место назначен генерал МВД - Аркадий Гостев. Что родило предположения и даже прямые обвинения в том, что Осечкин и Савельев во всей этой истории являются не более, чем инструментами в борьбе различных силовых и властных группировок, в том числе за контроль над таким "лакомым куском" как ФСИН.
По этому поводу нужно сказать следующее.
Во-первых, вообще не имеет никакого значения, кто и зачем закрывает места, в которых системно пытают людей и привлекает тех, кто это делал, к ответственности. Как сейчас модно говорить, от слова совсем.
Во-вторых, как подтверждают многие эксперты по этому вопросу, создание внутри ФСИН системной индустрии пыток стало результатом именно перехода этого ведомства под контроль ФСБ и политики последнего по уничтожению в стране любых автономных сообществ. Но если "на воле" это выражается в борьбе с оппозицией, журналистами, правозащитниками, религиозными диссидентами и т.д., то "в местах не столь отдаленных" их главным врагом стала "черная масть", а целями для уничтожения - "черные зоны". Соответственно, была поставлена цель сломать и заставить "сотрудничать", либо уничтожить тех, кто мешает установлению полного контроля ФСБ над колониями и СИЗО. И тут стоит пояснить, что мы ни в коем случае не хотим выступать в качестве адвокатов "понятий", "черных зон" и т.п., но факт заключается в том, что тот "красный порядок", который стали насаждать вместо них, это просто ад на земле, что наглядно и продемонстрировали преданные огласке материалы. Поэтому, если даже в рамках внутрисистемной схватки произойдет либерализация в этой сфере, это уже будет каким-то результатом.
В-третьих и в главных... Если отталкиваться от названия проекта Осечкина "Гулагу.нет", то надо вспомнить, что и после ликвидации Гулага в СССР тоталитарная система продолжила существовать, так же, как и политические заключенные, карательная психиатрия и т.д. Значит ли это, что роспуск Гулага не имел смысла? Конечно, нет - он имел такой же смысл, как начало возврата в свои родные места многих репрессированных народов, несмотря на то, что в этих местах сохранялась власть тоталитарной системы. Но это означает другое - одного роспуска Гулага недостаточно, чтобы покончить с тоталитаризмом. Тем более, что в данном случае даже до него далеко - как кто-то печально пошутил, пока что просто "швабра из рук ФСБ перешла в руки МВД".
Просто надо понимать, что ни один Осечкин, Иванов, Петров, Магомедов, Галимзянов и т.д. не добьется того, что может сделать только народ, общество. И пока народ безмолствует, а общество спит летаргическим сном, максимум, на что можно расчитывать - это на такие частные успехи, которых добился человек, вынужденный для этого покинуть свою страну и объявленный в розыск. За что ему в любом случае надо сказать спасибо.