О Гулаге и тоталитаризме. На что можно рассчитывать, пока спит общество?

Мы уже не раз писали о героической деятельности правозащитника Владимира Осечкина и присоединившегося к нему бывшего заключенного Сергея Савельева, их борьбе с пыточной системой в российских СИЗО и колониях в целом и освещении ими темы пыток там мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=40230).

Плохие новости (хотя, что может хуже самих преданных огласке фактов?!) заключаются в том, что в любой нормальной, живой стране предание огласке такой информации привело бы к массовым протестам и смещению существующей власти, как это было в свое время в Грузии. А так как ничего такого в России и близко не произошло, ее можно считать страной, если уже не мертвой, то как минимум находящейся в состоянии летаргического сна.

Хорошие новости заключаются в том, что после возбуждения против Савельева дела за разглашение служебной тайны (!!!) и объявления в розыск Осечкина власть все-таки была вынуждена отреагировать на озвученные ими факты. Скажем честно - вынуждена не из-за реакции россиян, которой как таковой и не было ("народ безмолствует"), а скорее из-за того резонанса, который вызвали десятки публикаций на эту тему в мировых СМИ, организованных находящимися в ЕС Осечкиным и Савельевым.

На прошлой неделе своим указом Владимир Путин своим указом снял с должности директора ФСИН России генерал-лейтенанта ФСБ Александра Калашникова. Комментируя это решение Дмитрий Песков заявил, что оно не связано с разоблачениями Осечкина и инициатива отставки исходила от самого Калашникова. Однако о том, что это не так свидетельствуют снятия с должности, проверки и возбуждения уголовных дел в отношении руководства пыточных, которые фигурировали именно в материалах Осечкина на основе архива, переданного ему программистом Савельевым. Так, против руководства и участников пыточного цеха под прикрытием тюремной туберкулезной больницы - ОТБ-1 СИЗО-1 в Саратовской области были возбуждены уголовные дела, ключевые из них были взяты под стражу, включая начальника Павла Гаценко. Вот что пишет об этом сам Осечкин:

"Павел Гаценко более 10 лет возглавлял пыточную ОТБ-1 и был негласным агентом (конфидентом) Управления «М» ФСБ России, выполняя любые секретные задания и поручения. Под его руководством в ОТБ-1 был создан пыточный конвейер, в котором принимали участие более 20 человек, в том числе ряд сотрудников УФСИН и осуждённых к длительным срокам лишения свободы за убийства и изнасилования, которых мы называем капо по аналогии с концлагерями Третьего рейха.