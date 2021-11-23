Дочь Малкольма Икс найдена мертвой в своем доме

Дочь легендарного активиста за гражданские права чернокожих Малкольма Икс, Малика Шабазз, была найдена мертвой в своем доме, сообщает полицейский департамент Нью-Йорка.

Шабазз была найдена без сознания собственной дочерью в своем доме в Бруклине, сообщила полиция Нью-Йорка CNN, добавив, что смерть, по всей видимости, наступила по естественным причинам.

Ее смерть наступила всего через несколько дней после того, как судья реабилитировал двух мужчин, которые провели десятилетия в тюрьме за убийство Малкольма Икса.

Напомним, что Малкольм Икс приобрел национальную известность как голос организации «Нация Ислама», побуждающий чернокожих отстаивать свои гражданские права «любыми необходимыми средствами». Его автобиография, написанная в соавторстве с Алексом Хейли, остается классическим произведением современной американской литературы.

Ближе к концу жизни Малкольм Икс расстался с «Нацией ислама» и после поездки в Мекку начал говорить о потенциале межрасового единства. Это вызвало гнев некоторых представителей «Нации ислама», которые считали его предателем.

Он был убит, когда начал свою речь 21 февраля 1965 года в Нью-Йорке. Ему было 39 лет.

Малика Шабазз и ее сестра-близнец Малаак - младшие из шести дочерей Малкольма Икса.