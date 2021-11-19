Американский суд спустя десятки лет оправдал двух обвиняемых в убийстве Малкольма Икс

Двое мужчин, которые провели десятилетия в тюрьме в США по обвинению в убийстве в 1965 году лидера движения за права чернокожих Малкольма Икс (Аш-Шабаза Малика), были реабилитированы. Власти признали грубую судебную ошибку в одном из самых громких убийств в истории Америки.

В своем решении в четверг судья Верховного суда штата Нью-Йорк Эллен Байбен признала, что 83-летний Мухаммад Азиз (на фото) и Халил Ислам, скончавшийся в 2009 году, были незаконно осуждены.

Байбен отменила их приговор после того, как прокуратура Нью-Йорка и адвокаты осужденных заявили, что новое расследование выявило доказательства того, что эти двое мужчин не участвовали в убийстве.

«Я сожалею, что этот суд не может полностью устранить серьезные судебные ошибки в этом деле и вернуть вам потерянные годы», - сказал судья Азизу и семье Халила Ислама, присутствовавшим в суде.

«Мне не нужны суд, прокуроры или лист бумаги, чтобы доказать мою невиновность. Мне 83 года, и я стал жертвой системы уголовного правосудия», — заявил Азиз незадолго до вынесения решения суда.

«Я не знаю, сколько еще лет творческой деятельности у меня осталось», - сказал он, сославшись на «неизмеримый вред, причиненный мне за последние 55 или 56 лет».

Напомним, что Малкольм Икс, одна из самых противоречивых и убедительных фигур в эпоху борьбу за гражданские права в США, прославился как главный представитель движения «Нация ислама», и проповедник расового сепаратизма, прежде чем за год до убийства он обратился к суннитскому традиционному Исламу.

«Мы получили десятки и десятки отчетов от ФБР и Управления специальных служб и расследований Нью-Йорка», - сказал окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс.

Малкольм Икс покинул «Нацию ислама» в 1964 году, после чего стал получать угрозы. Его застрелили в 1965 году в возрасте 39 лет во время выступления в Нью-Йорке.

В 1966 году по делу об убийстве были осуждены трое членов «Нации ислама», — Мухаммад Азиз, Халил Ислам и Томас Хэган. Вину признал только Хэган. Он заявлял, что Азиз и Ислам невиновны, но все трое получили пожизненные сроки. Азиз был освобожден условно-досрочно в 1985 году, Ислам — в 1987 году (он умер в 2009-м). Хэгана освободили условно-досрочно в 2010 году.

Пересмотр дела об убийстве Малкольма Икса в феврале 2020 года инициировал окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс. Это произошло вскоре после того, как стриминговая платформа Netflix выпустила документальный мини-сериал «Кто убил Малкольма Икса?» Он подвергал сомнению официальные итоги расследования дела.