В США пересмотрят дело об убийстве Малкольма Икс

Окружная прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке объявила, что начнет расследование по факту убийства в 1965 году одного из самых знаменитых американских мусульман и активистов борьбы за гражданские права Малкольма X (он же Аль-Хадж Малик аш-Шаббаз, он же Малкольм Литтл), что потенциально может привести к пересмотру всего дела.

Напомним, что Малкольм, чье имя стало зажигательным брендом уже при его жизни, заложивший интеллектуальную основу для афро-американцев и особенно черных мусульман, был убит вооруженными людьми, когда он читал лекцию в бальном зале Одюбон в Гарлеме.

Позже за это убийство были арестованы три члена «Нации Ислама», группы, которая смешивала черный национализм с исламским учением и совершенно неисламским оккультизмом. Убийство произошло после того, как Малкольм, вышедший из группы примерно за года до этого, поссорился с лидером «Нации Ислама» Элайджей Мухаммадом из-за политического руководства организации. Малкольм неоднократно получал угрозы в свой адрес, а его дом был подожжен незадолго до того, как его убили.

Расследование убийства и официальные результаты всегда вызывали множество вопросов. Полицию обвиняли в неправомерных действиях, а прокуратуру в совершении ошибок. Многие считают, что двое из трех человек, признанных виновными, были неправомерно осуждены. Также критики утверждают, что некомпетентность правоохранительных органов позволила другим людям, вовлеченным в убийство, выйти на свободу (все они на сегодня уже умерли).

The Innocence Project (Проект «Невиновность»), некоммерческая группа, работающая с адвокатом по гражданским правам от имени одного из осужденных, в настоящее время 81-летнего Мухаммеда Абдуллаха Азиза, говорит, что пересмотр расследования пришел "в свете новой информации, раскрытой" в премьере документального фильма Netflix «Кто убил Малкольма Х?». Премьера фильма, посвященного оставшимся без ответа вопросам по этому делу, состоялась в пятницу на прошлой неделе.

Пресс-секретарь окружного прокурора Манхэттена Сайрус Вэнс-младший заявил, что его офис решил «начать предварительное рассмотрение вопроса» после того, как Вэнс встретился с представителями проекта «Невиновность» и адвокатом Азиза.

Пересмотр дела "проинформирует офис о том, какие дальнейшие следственные действия могут быть предприняты", заявил официальный представитель прокуратуры Дэнни Фрост.

Азиз, который был известен как Норман 3Икс Батлер (Norman 3X Butler), когда его арестовали, и Халил Ислам, известный ранее как Томас 15Икс Джонсон (Thomas 15X Johnson), продолжали настаивать на своей невиновности с момента осуждения в 1966 году. Азиз вышел на свободу в в марте 1998 года Халил Ислам умер в 2009 году.

Азиз (слева) с министром "Нации Ислама" Бенджамином Мухаммадом (справа) в качестве главы гарлемской "мечети" в 1998 году

«Этот несправедливый приговор повлиял не только на мою жизнь», - говорит Азиз в документальном фильме. «Он затронул всех. Целое поколение. Дети, внуки, все это породило проблемы, которые вызвали трещину, разделение, раскол в моей семье».

Третий осужденный, Муджахид Абдул Халим, также известный как Талмадж Хейер и Томас Хаган, признался, что был убийцей, но в ходе судебного разбирательства в 1966 году сказал, что Азиз и Халил Ислам «не имеют к этому никакого отношения».

«Я был там, я знаю, что произошло, и я знаю людей, которые были там», - сказал он, согласно репортажу New York Times за тот год.

Старший судебный юрист Питер Казоларо и замглавы органа, надзирающего за честностью судов, Чарльз Кинг, возглавят предварительную проверку, согласно данным офиса Вэнса. Ранее Казоларо помог отменить приговор пяти афро-американским подроскам, которые были несправедливо осуждены за изнасилование белой женщины в Центральном парке Манхэттена в 1989 году.

Документальный фильм Netflix показывает Абдур-Рахмана Мухаммеда, активиста из Вашингтона, округ Колумбия, который расследует убийство Малкольма и раскрывает информацию, способную указать на то, что в тюрьму попали не те люди.

Мухаммед в Facebook сказал, что он рад видеть, что Казоларо был назначен пересматривать это дело.

«Я чувствую себя более уверенным в том, что наступит день, когда Мухаммед Абдул Азиз, бывший Норман 3Икс Батлер, будет оправдан за убийство Малкольма Икс», - написал он вскоре после объявления о расследовании.

Согласно проекту «Невиновность», никакие вещественные доказательства никогда не связывали Азиза или Ислама с преступлением, и у Азиза было несколько алиби во время убийства. Группа также заявила, что адвокат по гражданским правам Уильям Кунстлер ранее получил нераскрытые документы ФБР, подтверждающие рассказ об убийстве, совершенном Халимом в 1978 году, в котором он опознал четырех других сообщников, дал их адреса и предоставил подробный график убийства.

«Мы благодарны, что окружной прокурор Вэнс быстро согласился провести пересмотр приговора Мухаммеду Азизу», - заявил Барри Шек, соучредитель проекта «Невиновность».