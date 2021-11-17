Артур Русяева осудили на 4,5 года тюрьмы

В Калининграде вчера осудили мусульманского предпринимателя Артура Русяева на 4.5 года тюрьмы за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал “Мулла из-за угла”.

Мы уже писали о вопиющем деле Артура Русяева на нашем сайте. Вкратце напомним, что что силовики якобы обнаружили у русского мусульманина Артура Русяева несколько грамм амфетамина. Сам 48-летний предприниматель заявляет, что амфетамин ему подбросили из-за конфликта в Черняховском районе: Русяев построил молельный дом («мечеть Минобороны») для мусульман, но власти выступили против и снесли его.

При этом Русяев неоднократо сообщал в прокуратку, что может стать жертвой провокации, а в суде было установлено, что на пакетике с наркотиком не было обнаружено следов его рук.

Защиту Русяева осуществляли адвокаты Мансур Усманов и Александр Якушевич.

Приговор будет обжалован в установленном законом порядке.