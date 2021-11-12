Пакистан пошел на уступки партии Техрик-э-Ляббайк

Пакистан исключил ультраконсервативного лидера Саада Ризви из своего черного списка людей, связанных с терроризмом, что подготовило почву для его освобождения из-под стражи в соответствии с соглашением о прекращении многонедельных протестов его сторонников. Протесты уже привели к смерти нескольких человек.

Этот шаг в четверг был предпринят через неделю после того, как правительство согласилось освободить 2 000 задержанных членов движения Техрик-э-Ляббайк Пакистан (ТЛП), сняло запрет с этой группы и согласилось позволить ей участвовать в выборах.

В свою очередь, ТЛП согласилась избегать политики насилия и отозвать требование о высылке посла Франции из-за публикации французским журналом карикатур на Пророка Мухаммада, заявили участники переговоров.

ТЛП вышла на улицы в середине октября, положив начало неделям протестов и столкновений, в результате которых погибли по меньшей мере семь полицейских, десятки получили ранения с обеих сторон и было заблокировано самое загруженное шоссе страны.

На пике насилия правительство премьер-министра Имрана Хана запретило ТЛП, объявило ее террористической группой и арестовало Ризви.

В уведомлении правительства говорилось, что имя руководителя ТЛП Саада Ризви «настоящим удалено» из «террористического» списка, после того, как власти сняли запрет на партию.

Детали не известны, но эксперты по правовым вопросам говорят, что удаление из такого списка будет юридической предпосылкой для освобождения.

ТЛП, которая способна мобилизовать тысячи сторонников, была создана в 2015 году в результате кампании за освобождение полицейского, который убил губернатора провинции в 2011 году из-за его призывов к реформированию законодательства о богохульстве.

Она вошла в политику в 2017 году и удивила политическую элиту, получив более 2 миллионов голосов на выборах 2018 года.

Следующие общенациональные выборы намечены на 2023 год, и аналитики ожидают, что политические группы начнут наращивать обороты в начале следующего года.