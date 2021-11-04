"Честная ошибка": Пентагон не нашел преступления в убийстве мирной афганской семьи

Атака американского беспилотника, в результате которой погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей, в столице Афганистана Кабуле в августе, не нарушила законы войны, говорится в заключении внутреннего обзора Пентагона.

Выступая в среду перед репортерами в Пентагоне, генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид сказал, что «ошибки исполнения», в том числе «предвзятость подтверждения» и «сбои связи», способствовали смертельной атаке.

Но Саид, который действует в качестве генерального инспектора ВВС США, сказал, что это не было нарушением закона войны или результатом халатности.

«Это была честная ошибка», - сказал Саид. «Но это не преступное поведение, случайное поведение, халатность».

Удар беспилотника 29 августа был нанесен на фоне хаотичного вывода войск США из Кабула, и Саид также подчеркнул, что он произошел, когда американские силы боролись с угрозами со стороны ИГИЛ*.

Это произошло всего через несколько дней после взрыва смертника возле международного аэропорта имени Хамида Карзая, из-за которого погибло более 150 афганцев, а также 13 военнослужащих США.

«Предполагаемая цель удара - автомобиль, белая Corolla - в то время действительно считалось, что его содержимое представляет угрозу для войск США» на основании «интерпретации разведданных», которая оказалась неточной, - сказал Саид.

Это произошло всего через несколько дней после взрыва террориста-смертника возле международного аэропорта имени Хамида Карзая (HKIA), в котором, по утверждениям ISKP, погибло более 150 афганцев, а также 13 военнослужащих США.

«Предполагаемая цель удара - автомобиль, белая Corolla - в то время действительно считалось, что его содержимое представляет угрозу для войск США» на основании «интерпретации разведданных», которая оказалась неточной, - сказал Саид.

США вывели последние свои войска из Кабула в конце августа, завершив 20-летнюю войну, начавшуюся после атак Аль-Каиды 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия.

Американские военные изначально утверждали, что в результате атаки кабульского беспилотника были убиты боевики ИГИЛ, которые готовились атаковать американские войска в аэропорту.

Но родственники жертв заявили, что были убиты 10 членов семей Ахмади и Неджраби в возрасте от двух до 40 лет. «Это были невинные, беспомощные дети», - говорит Аймал Ахмади, племянницы которого были среди убитых.

Брат Аймала, Земари Ахмади, был за рулем другой разбомбленной машины. Земари работал в американском агентстве по оказанию помощи Nutrition and Education International (NEI).

Администрация президента США Джо Байдена позже признала, что мирные жители были убиты, и высокопоставленные должностные лица принесли извинения - чего, по мнению членов семей погибших, совершенно недостаточно.

США в прошлом месяце также предложили выплатить компенсацию семьям.

В среду Американский союз гражданских свобод заявил, что выводы расследования Пентагона не обеспечивают семьям и NEI «значимой прозрачности и ответственности за противоправное убийство их близких».

«Пострадавшие члены семей и сотрудники NEI подвергаются высокому риску в результате действий правительства США. Их необходимо срочно эвакуировать, чтобы обеспечить их безопасность», - говорится в сообщении союза в Twitter.

По словам генерала Саида, для воссоздания событий 29 августа офис генерального инспектора ВВС США собрал всю информацию американских военных об атаке, включая обмен текстовыми сообщениями, а также показания под присягой 22 военнослужащих, непосредственно участвовавших в ней.

«Отключения были совокупным нарушением процесса, в котором было задействовано много людей», - сказал Саид.

«Вы должны поставить себя в условия, которые существовали в то время, и то, что я имею в виду под этим, - риск для сил в аэропорту и многочисленные потоки угроз, которые они получали в результате неминуемой атаки», - сказал он. «Это был уникальный удар в том смысле, что это был удар в целях самообороны».

Настоящий отчет не был опубликован, поскольку он содержит секретную информацию о методах, которые США используют для нанесения таких ударов с помощью дронов.

Отчет был доставлен в офис министра обороны США Ллойда Остина два дня назад, сказал Саид, добавив, что именно военное начальство может определить, должны ли «неадекватные действия» со стороны каких-либо лиц привести к «неблагоприятным последствиям».

До сих пор никто из американских военных не был привлечен к публичной ответственности за какие-либо неудачи, приведшие к смертельной атаке.

В заявлении, сделанном позднее в среду, конгрессмен-демократ Адам Шифф, председатель Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке, сказал, что он «не убежден» в том, что резюме обзора Пентагона «предусматривает реальную подотчетность».

«Из того, что Комитет по разведке узнал об этом ударе и событиях, приведших к нему, а также из заявлений, сделанных сразу после него, у меня есть серьезные опасения, которые не решаются тем, что было высказано публично», - сказал Шифф.

«Комитет еще не получил секретный отчет, который должен быть немедленно предоставлен Конгрессу, и я воздержусь от суждения, пока мы не сможем рассмотреть этот документ. Я ожидаю, что у Комитета появятся дополнительные вопросы об этой ужасной трагедии, разведывательных данных, которые привели к ней, и о том, как будут улучшены протоколы и процедуры в сложных условиях высокого давления».

Что тут можно добавить? Очевидно, что убитым мирным афганцам, работавшим на США, и их родственникам вовсе не легче от того, что это была «честная ошибка». И если даже в таком случае американские военные не усматривают халатности (не говоря уже о нарушении закона войны), то можно быть уверенным, что никаких перемен в пентагоновской машине убийств не произойдет. Зато всевозможные местные коллаборационисты как были так и остаются расходным материалом, а вовсе не «союзниками».

* - запрещены в РФ