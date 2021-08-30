Кабул: американский авиаудар унес жизни нескольих детей

Несколько детей были убиты в результате атаки американского беспилотника, направленной против автомобиля, начиненного взрывчаткой, недалеко от международного аэропорта в столице Афганистана Кабуле.

Свидетели сообщили журналистам, что по крайней мере трое детей были среди шести мирных жителей, погибших в результате воскресного нападения, в то время как некоторые СМИ сообщают, что среди погибших были девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что им известно о «сообщениях о жертвах среди гражданского населения» после атаки беспилотников, которые, по их словам, поразили «несколько террористов-смертников», готовившихся атаковать продолжающуюся эвакуацию в аэропорту Кабула.

CENTCOM заявил, что начал расследование.

Воскресное нападение армии США в Афганистане стало вторым с тех пор, как боевики ИГИЛ* устроили взрыв в аэропорту в четверг, убив десятки афганских мирных жителей. Тринадцать американских солдат также были среди 175 жертв.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Associated Press (AP), что авиаудар в воскресенье произошел после того, как были замечены люди, загружающие взрывчатку в багажник автомобиля, припаркованного в жилом комплексе недалеко от аэропорта Кабула. Военный беспилотник США выпустил по автомобилю ракету Hellfire (буквально "адский огонь").

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что два члена ИГИЛ, которые стали жертвами нападения, были убиты.

CENTCOM заявил, что все еще «оценивает результаты этой атаки, которая, как мы знаем, предотвратила неминуемую угрозу ИГИЛ-Х для аэропорта».

В заявлении говорится, что уничтожение автомобиля привело к «последующим серьезным и мощным взрывам», что указывает на то, что там хранилось большое количество взрывчатого материала.

Вторичные взрывы «могли привести к дополнительным жертвам», - сказал CENTCOM, добавив: «Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование».

В Кабуле очевидцы сообщили о сильном взрыве, сотрясшем район, где был припаркован автомобиль, и в кадрах по телевидению был показан черный дым, поднимающийся в небо.

Несколько других СМИ также сообщали о жертвах среди гражданского населения.

Дина Мохаммади рассказала AP, что в здании проживала ее большая семья и что несколько из них были убиты, включая детей. Она не смогла сразу назвать имена или возраст умерших.

Между тем, телеканал CNN сообщил о девяти жертвах среди гражданского населения, включая шестерых детей. В репортаже говорилось, что все девять жертв были членами одной семьи.

CENTCOM заявил, что «будет глубоко опечален любой потенциальной гибелью ни в чем не повинных людей».

Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана»*, осудил Соединенные Штаты за атаку в Кабуле без предварительного уведомления.

Он сказал, что США не имеют права совершать атаки в других странах по своему желанию, добавив, что семь человек были убиты в результате удара беспилотников в воскресенье.

«Если в Афганистане существовала какая-либо потенциальная угроза, об этом следовало бы нам сообщить, а не совершать произвольное нападение, которое привело к жертвам среди гражданского населения», - сказал Муджахид.

Между тем уже сегодня, за день до истечения крайнего срока вывода американских войск из Афганистана, было выпущено несколько ракет по международному аэропорту Кабула.

Белый дом, подтвердивший атаку, заявил, что операции по эвакуации в аэропорту не были прерваны.

* - запрещены в РФ