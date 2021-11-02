Видео: Иран вооружает Армению для новой войны

О том, что неосефевидский Иран превращается сейчас на Южном Кавказе в главного покровителя и подстрекателя армянского реваншизма и невменяемого национализма, мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=40157).

После этого появились сведения о том, что после переговоров министров иностранных дел двух стран Баку и Тегеран пришли к нормализации. Однако это не так - миновал всего лишь пик кризиса в отношении двух стран на данный момент.

При этом на азербайджанском сайта Caliber.az, имеющем репутацию ресурса существующей азербайджанской власти, сегодня вышел видео-материал, в котором наш тезис о долгосрочной политике Ирана был развит и снабжен доказательствами.

Поэтому без лишних слов рекомендуем его нашим читателям.

https://youtu.be/NavIjsf0Pnk