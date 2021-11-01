Дагестан: "казачеству" прилетело бумерангом

В конце прошлой недели депутаты Народного Собрания Дагестана проявили редкую для региональных парламентов путинской России гражданскую принципиальность. 37 голосами против при 29 голосов за и 9 воздержавшихся они отклонили продавливаемый московским наместником в должности "главы республики" Сергеем Мелиховым законопроект о "Казачестве".

Вообще, конечно, поражает сам факт того, что уже даже в республике с почти полностью мусульманским населением власти стремятся законодательно закрепить привиллегии за таким странным явлением как "казачество". Проектом закона в случае его принятия предусматривалось оказание им государственной поддержки в "создании казачьих обществ, центров казачьей культуры, музеев, творческих коллективов; помощь работе по патриотическому и физическому воспитанию казачьей молодежи и т.п."

А кто это вообще такие-то?!

Если речь идет о военизированных формированиях внутри государственных силовых структур или выполняющих функции частных охранных предприятий при них, то о какой самобытной культуре у них может идти речь? И почему бы в таком случае не создавать культурные центры десантников, танкистов или росгвардейцев?

Если же речь идет о народе со своей культурой, то почему нужно принимать закон о поддержке конкретно этого народа, а не всех народов в принципе? Тем более, что для Дагестана в отличие от Кубани или Дона он не является одним из крупных и "республикообразующих" народов, таких как аварцы, даргинцы, кумыки и т.п.

Но особо радует то, что нашелся депутат - боксер Султан Ибрагимов, который напомнил, что т.н. "казачество" выступало против строительства мечети в Новочеркасске, и заявил, что после этого мусульмане Дагестана не поймут принятие такого закона. Конечно, на это можно возразить, что казаки возражали против строительства мечети на своей земле. Ну а мусульмане выступили против поддержки казачьих центров на своей!

На самом же деле, эти "казачьи общества" выступали против строительства мечетей далеко не только в Новорчеркасске. Такие пикеты ими проводились много где, а в 2002 году атаманы Всевеликого Войска Донского заявили, что будут бороться против строительства мечетей на всем Дону.

При этом им хватает наглости создавать свои казачьи формирования и целые колонистские поселения в мусульманских регионах, да еще и при поддержке их властей (https://golosislama.com/news.php?id=35824). Стоит ли удивляться тому, что при таком подходе они будут щемить мусульман на "своей" земле и одновременно распространяться на мусульманской, чтобы видимо потом бороться с мечетями уже и там?!

Поэтому, очень правильно в данном случае дагестанские депутаты дали понять, что в мусульманской республике к любой группе будут относиться так же, как она у себя относится к Исламу. Если бы так себя вели руководители всех мусульманских республик, то и в десятимиллионной Москве вместо 5 переполненных мечетей было бы уже хотя бы 50, и в других регионах удовлетворялись потребности мусульман - выходцев из этих российских республик.

Но, увы, поступок депутатов Народного Собрания Дагестана пока является скорее исключением, чем правилом.

(На фото - казаки на одном из пикетов против строительства мечети)