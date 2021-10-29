Китайцы построят базу для спецназа в Таджикистане

Власти Таджикистана заявили, что Китай построит базу в Горно-Бадахшанской автономной области, но принадлежать она будет специального отряду быстрого реагирования УБОП МВД Таджикистана, сообщает издание «Озоди»*.

База спецназа будет построена на фоне захвата Афганистана талибами** и в рамках соглашения между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством безопасности Китая. ГБАО граничит с Китаем и Афганистаном.

Абдурахмон Аламшозода, первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана, 27 октября сообщил в парламенте, что объект будет построен в селении Вахан Ишкашимского района ГБАО.

«Согласно достигнутой договоренности, база Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана в ущелье Вахан будет построена за счет средств, которые выделяются на безвозмездной основе. КНР берет на себя обязанность за предоставление необходимых для реализации проекта техники, оборудования и материалов, Таджикистан обязуется освободить ввоз оборудования в страну от налога и таможенных пошлин», добавил Аламшозода.

Депутат Маджлиси намояндагон Толибхон Азимзода заявил, что эта специальная база будет принадлежать МВД Таджикистана. По его словам, все оборудование и техника, ввозимые в Таджикистан из Китая при строительстве базы, освобождены от таможенных пошлин.

В рамках проекта предполагается возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещения для охраны и других, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения. Общая площадь комплекса составит 3550 кв. метров. В настоящее время идет процесс подготовки документации для выделения земельного участка под строительство базы.

Напомним, что еще в 2019 году журналисты газеты Washington Post обнаружили в Мургабском районе ГБАО военный объект, который, по словам местных жителей, является секретной военной базой Китая. Он расположен в нескольких километрах от границы с Афганистаном. Корреспонденту газеты удалось сфотографировать этот объект, он также виден на спутниковых снимках района. По словам местных жителей и китайцев, с которыми удалось поговорить на рынке в Мургабе, военные КНР дислоцированы на объекте с 2016 года. Однако обе стороны отрицали наличие военных объектов Китая в Таджикистане.

* - признаны иноагентом в РФ

** - запрещены в РФ