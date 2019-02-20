В Таджикистане нашли военную базу Китая

В Таджикистане на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) находится форпост китайских военных, пишет американское издание The Washington Post.

Газета указывает, что форпост расположен в юго-восточной части ГБАО, в 10 км от узкой полоски афганской территории, которая граничит, помимо Таджикистана, с Китаем и Пакистаном и носит название Ваханского коридора. Этот «скромный», по определению газеты, военный объект удалось обнаружить и сфотографировать журналисту Джерри Шиху (Gerry Shih) во время поездки на таджикско-афганскую границу.

Ших пишет, что над входом на «скромную» базу видны государственные символы Китая и Таджикистана. При этом остается загадкой, кому именно принадлежат здания на территории базы, и кто ее финансирует.

Одного из китайских солдат Ших встретил на рынке в поселке Мургаб, в нескольких десятках километров к северу от базы. Китайский военный рассказал журналисту, что они дислоцируются на базе уже по меньшей мере три года.

По словам жителей Мургаба, в районе находятся десятки, а то и сотни китайских военных. Стоит указать, что на рынке Мургаба китайцы покупают сотни килограммов мяса яка, а значит их там немало. Как правило солдат сопровождает таджикский переводчик. Ших даже сумел сфотографировать солдата (на фото сверху).

Министерство иностранных дел Китая отказалось от комментариев и перенаправило вопросы The Washington Post в Министерство обороны, которое не дало никакого ответа. В свою очередь МИД Таджикистана ответил изданию, что «на территории Таджикистана нет военных баз Китайской Народной Республики» и никаких переговоров по их созданию не велось и не ведется.

Тем не менее, спутниковые снимки показывают две группы зданий, казармы и тренировочные площадки на расстоянии около 10 миль вдоль Ваханского коридора. Что это, если не база?

Издание отдельно поговорило с членами немецкой альпинистской экспедиции, которые сообщили, что в 2016 году их допрашивали китайские солдаты, патрулирующие афганский коридор возле поселения Базай-Гонбад. На фотографиях, предоставленных Штеффаном Граупнером, руководителем экспедиции, были показаны китайские бронетранспортеры с противоминной защитой и оборудование с тиснением армейского логотипа страны. Взятые вместе, эти данные усиливают растущее число сообщений о том, что Китай, несмотря на публичные опровержения, проводит операции по обеспечению безопасности внутри Афганистана. Возможно, теперь уже и в Таджикистане.

Интересно, что это ползучее китайское проникновение в Центральную Азию, судя по всему, не очень заботит США. Чиновники в Вашингтоне рассказали изданию, что знают о развертывании военных сил Китая на границах с соседями, но ничего не имеют против китайского присутствия в Таджикистане, потому что США считают, что слабо охраняемая таджикско-афганская граница может представлять угрозу безопасности для государств региона.