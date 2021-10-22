Семь человек погибли в результата нападения на медресе в лагере рохинджа в Бангладеш

В лагере беженцев рохинджа на границе Бангладеш и Мьянмы злоумышленники убили по меньшей мере семь человек в результате нападения на исламскую школу.

Нападавшие застрелили некоторых жертв и зарезали других ножами, сообщил в пятницу агентству AFP начальник региональной полиции.

Как сообщает агентство, в результате нападения сразу же погибли четыре человека, еще трое скончались в больнице в лагере Балухали. Полиция не сообщила, сколько человек было ранено.

«Мы арестовали одного нападавшего сразу после инцидента», - сказал журналистам Шихаб Кайсар Хан, региональный начальник полицейского батальона.

По его словам, у мужчины был найден пистолет, шесть патронов и нож.

Убийства произошли на фоне растущей напряженности после того, как лидер общины рохинджа Мохибулла был застрелен возле своего офиса в одном из огромных лагерей три недели назад.

После убийства министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль заявил, что «будут приняты меры по усилению безопасности» в лагерях рохинджа в прибрежном районе Кокс-Базар.

«Для усиления безопасности будет предоставлена кадровая и материально-техническая поддержка правоохранительных органов», - сказал Камаль.

Министр сказал, что будет усилено наблюдение и пограничное патрулирование, чтобы ограничить въезд и продажу наркотиков в лагерях рохинджа. Он добавил, что наблюдение за рекой Наф, единственной трансграничной рекой между Бангладеш и Мьянмой, будет также усилено.

Камаль сказал, что строительство заборов из колючей проволоки в лагерях находится на завершающей стадии, и в лагерях есть несколько сторожевых вышек для наблюдения за передвижениями.

Активисты рохинджа говорят, что в лагерях нарастает «атмосфера страха», и некоторые из них вынуждены скрываться после убийства Мохибуллы.

В декабре прошлого года Бангладеш, в которой проживает около миллиона рохинджа, переселил более 20 000 беженцев на остров Бхасан Чар. Он планирует переселить еще 80 000 человек после подписания соглашения с Организацией Объединенных Наций об оказании помощи беженцам на удаленном острове.

Бхасан Чар расположен в 50 км от юго-западного побережья Бангладеш и почти в 193 км к югу от столицы Дакки. Правительство там построило 1400 кластерных домов, каждый из которых состоит из 16 комнат.

Многих сейчас одолевает вопрос, почему же у людей, которые подверглись страшным преследованиям бирманской военщины, сейчас все это происходит? Увы, скученные и стесненные лагеря для беженцев, в которых живут рохинджа — не лучшая среда для воспитания добрых качеств в людях. Именно поэтому активисты и правозащитники требуют как можно скорейшего решения вопроса с беженцами, включая их возвращение в родные места под гарантии безопасности от международного сообщества.