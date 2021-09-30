В лагере в Бангладеш убили видного лидера мусульман-рохинджа

Известный лидер мусульман рохинджа был застрелен в лагере беженцев на юге Бангладеш.

Мохибулла, которому было около 40 лет, возглавил одну из крупнейших общественных групп рохинджа, возникших с тех пор как в августе 2017 года из Мьянмы бежали более 730000 человек, в основном мусульмане-рохинджа.

Он разговаривал с другими лидерами беженцев возле своего офиса после посещения вечерней молитвы, когда неизвестный боевик выстрелил в него по крайней мере трижды, рассказывает Мохаммад Новхим, представитель Общества Рохинджа Аракана за мир и права человека (ARPSH).

«Он был застрелен в упор», - сказал Новхим агентству AFP из своего укрытия, поскольку убийство заставило многих лидеров рохинджа скрываться.

Мохибулла был доставлен в главную больницу лагеря, которой занимается организация «Врачи без границ».

«Его привезли мертвым», - подтвердил AFP медицинский источник.

Рафикул Ислам, заместитель суперинтенданта полиции в соседнем городе Кокс-Базар, сообщил агентству новостей Reuters, что Мохибулла был застрелен, но не сообщил дополнительных подробностей.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сказал, что агентство «глубоко опечалено» убийством.

Amnesty International призвала к тщательному расследованию смерти Мохибуллы и к совместной работе властей Бангладеш и агентства ООН по делам беженцев для обеспечения защиты людей, живущих в лагерях, которые, по словам группы, сталкиваются с «растущей проблемой» насилия, часто связанной с оборотом запрещенных наркотиков.

«Его убийство произвело ужасный эффект на всю общину», - сказал Саад Хаммади, активист кампании Amnesty в Южной Ази.

"Теперь на бангладешских властях лежит ответственность, чтобы ускорить расследование его убийства и привлечь к ответственности всех подозреваемых".

Мохибуллу ранее приглашали в Белый дом и в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. Он был одним из самых заметных защитников рохинджа, геноцид которых сейчас является предметом расследования в Гааге.

Мохибулла сформировал ARPSH в бангладешском лагере через несколько месяцев после притока беженцев из Мьянмы и помог расследовать нападения, совершенные армией Мьянмы и буддийскими ополченцами.

В августе 2019 года он организовал массовый митинг в лагере Кутапалонг, главном поселении рохинджа, в котором приняли участие около 200000 рохинджа. Митинг подтвердил его позицию лидера среди беженцев.

Но в последние годы силы безопасности Бангладеш ограничили деятельность группы Мохибуллы, а его группе не разрешали проводить какие-либо митинги во время годовщины репрессий в 2020 и 2021 годах.

Human Rights Watch также сообщила, что Мохибулле угрожали смертью за его работу.

«Мохибулла был жизненно важным голосом рохинджа, которые уже понесли невообразимые потери и боль, когда они прибыли в Бангладеш в качестве беженцев», - сказал Минакши Гангули, директор HRW по Южной Азии.

«Он всегда защищал права рохинджа на безопасное и достойное возвращение и право голоса при принятии решений, касающихся их жизни и будущего. Его убийство - яркая демонстрация рисков, с которыми сталкиваются в лагерях те, кто выступает за свободу и против насилия».