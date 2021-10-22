"Московский формат" или московский блеф? Что Кремль может дать талибам?

Состоявшаяся на этой неделе в Москве международная конференция по Афганистану в т.н. "московском формате" с участием представителей Исламского Эмирата Афганистан*, называемого обычно "Талибаном"*, проиллюстрировала то, о чем мы писали не раз - важность и сложнодостижимость их международного признания в качестве законной власти страны (https://golosislama.com/news.php?id=40101).

Причем, содержание этой конференции позволяет понять, зачем талибам так нужно это признание и почему они его так добиваются, уже обладая фактическим военным контролем над Афганистаном. И одной из главных причин является проблема блокирования и соответственно разблокирования финансовых активов Афганистана в размере примерно 8 миллиардов долларов США, без распоряжения которыми талибы в новой для них роли правительства страны оказались под угрозой ее экономического, социального и даже гуманитарного коллапса. Другое дело, что именно способность или неспособность решить эту проблему, предельно конкретную и жизненную, позволяет очень четко оценить эффективность так называемого "московского формата".

"Московский формат" обсуждения "афганской проблемы" на данный момент признают 11 стран: помимо самой Москвы (России) это Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и сам Афганистан. Как видно, среди этих стран нет США, чьи представители проигнорировали и прошедшую на этой неделе конференцию, несмотря на приглашение на ее явиться. При этом в разное время американцы демонстрировали разное отношение к т.н. "московскому формату", который был инициирован еще в 2018 году, то есть, при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

Так вот, все участники конференции призвали к разблокированию финансовых активов Афганистана для предотвращения его коллапса. Однако никакого практического значения эти призывы не имеют, так как заблокировали их США, и никто кроме них не способен их разблокировать и передать в распоряжение новой афганской власти. Для чего требуется ее предварительное признание - в той или иной форме.

Московские деятели, организовавшие эту конференцию и игравшие на ней главную роль, преподнесли ее таким образом, как будто бы инициатива международного урегулирования афганского вопроса сегодня находится в руках Москвы, проводящей подобного рода мероприятия. Но так ли это? Непохоже... И не только потому, что Москва в принципе неспособна ни обеспечить разблокирование американцами афганских правительственных активов, ни предоставить вместо них новой власти доступ к сопоставимым активам. Не менее важно и то, что она пока не может обеспечить никакого прогресса в деле международного признания новой афганской власти.

Меж тем, если сделать первое Москва не может, то второе ей в принципе по силам - было бы желание. Но похоже, что его-то как раз и нет. Именно поэтому Москва прежде всего сама не признает талибов в качестве легитимной власти Афганистана, демонстрируя это в том числе своим протокольным и символическим отношением к их представителям. Так, с прибывшей в Москву официальной делегацией талибов не только не встретился сам Владимир Путин, но ее даже не приняли в здании МИДа, как обычно бывает в таких случаях с официальными делегациями признанных стран, а провели конференцию в здании отеля (хоть не в аэропорту). А организатор конференции Сергей Лавров обращался к представителям талибов со словами "уважаемая делегация".

Показательно и то, что Лавров в очередной раз предъявил к талибам требования с условиями их международного признания, которые уже не раз озвучивали лидеры и представители ряда других государств. В частности, он заявил, что таким условием является формирование в Афганистане "по-настоящему инклюзивного правительства всех не только этнических, но и политических сил страны". Это было бы смешно, если б не было так грустно - подобного от кого-то требует - вдумайтесь - представитель путинской России...

Учитывая все вышеуказанное, не стоит переоценивать и заявление самого Путина в ходе заседания Валдайского клуба, что Москва рассматривает возможность исключения талибов из российского перечня террористических организаций. Во-первых, потому что рассматривать не значит исключить. Во-вторых, потому что есть огромная разница между тем, чтобы не считать кого-то террористами и признать их в качестве легитимной власти страны.

Поэтому, пока в сухом остатке Москва призывает международное сообщество взаимодействовать с талибами для решения проблем Афганистана и вокруг него и предотвращения в нем гуманитарной катастрофы. Что и без нее уже делают как ЕС, так и США. А то, что она при этом призывает США разблокировать для талибов активы афганского правительства, ну так, почему бы не призвать, если это не ее активы...

Так что, похоже, что в решении проблемы международного признания Москва не может предложить талибам ничего, что они не могли бы получить без нее. По сути она пытается играть роль посредника между ними и Западом, озвучивая им те же западные требования. При этом ни Запад, судя по всему, не горит желанием видеть в этой роли Москву, ни Москва не может, да и не особо хочет повлиять для этого на Запад.

Зачем же в таком случае талибам такой посредник, если все равно придется иметь дело с теми, кого он пытается представлять, не имея для этого никакого мандата?

* - запрещены в РФ