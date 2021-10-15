В Кашмире повстанцы убили еще двух индийских силовиков

Повстанцы убили офицера и солдата индийской армии во время розысков в Кашмире, где за последние две недели в результате всплеска насилия погибли 22 человека, сообщили официальные лица в пятницу.

Как сообщил AFP полковник Девендар Ананд, солдаты преследовали повстанцев в лесной зоне на юге Кашмира, когда поздно вечером в четверг разгорелась перестрелка.

Охота в районе Мендхар активизировалась, так как пять солдат были убиты около трех дней назад.

Насилие на территории с мусульманским большинством, на которую также претендует Пакистан, обострилось с прошлой недели, когда вооруженные боевики устроили нападения, в результате которых погибли семь мирных жителей, в том числе трое из общин индуистов и сикхов.

Некоторые члены общин меньшинств с тех пор покинули беспокойную долину Кашмира, опасаясь, что они станут жертвами нападений, сообщают СМИ Тем самым повторяются сцены еще одной волны насилия в 1990-х годах, когда тысячи индуистов покинули регион.

По данным полиции, за последние две недели в ходе боев и военных рейдов были убиты восемь предполагаемых повстанцев. В этом году погибло более 120 человек.

Семья одного из погибших подозреваемых отрицала, что молодой человек имел какую-либо связь с недавними нападениями, заявив, что он был задержан солдатами и убит во время инсценированного инцидента в заключении.

Напомним, что Кашмир был разделен между Индией и Пакистаном с момента обретения ими независимости от британского правления в 1947 году. Обладающие ядерным оружием соперники вели две войны за этот регион.

В 1989 году в индийском Кашмире вспыхнуло вооруженное восстание, и с тех пор десятки тысяч человек были убиты. Сепаратистские группы и партии требуют независимости территории или ее слияния с Пакистаном.

Напряженность также возросла после того, как индуистское националистическое правительство положило конец полуавтономии региона и ввело прямой центральный контроль в августе 2019 года.

Пакистан отрицает неоднократные обвинения Индии в поддержке повстанцев.