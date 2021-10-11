Кашмир: повстанцы убили пятерых солдат индийской армии

В Кашмире, оккупированном Индией, повстанцы застрелили пятерых солдат индийской армии, сообщают индийские власти. Это самый смертоносный инцидент с февраля.

«Один младший офицер и четыре солдата были убиты во время поисковой операции, вероятно, проникшими боевиками ... Операция продолжается», - сказал полковник Девендер Ананд в понедельник.

Стрельба произошла на горном перевале недалеко от Линии контроля (ЛК), разделяющей спорную территорию между Индией и Пакистаном.

Стрельба стала самой смертоносной атакой на индийские вооруженные силы в этом районе с тех пор, как в феврале было объявлено о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

На Кашмир в целом претендуют как Индия, так и Пакистан, которые управляли его частями с момента обретения независимости в 1947 году.

Более трех десятилетий повстанческие группы борются с индийскими оккупантами, требуя либо независимости Кашмира, либо его слияния с Пакистаном, где большинство населения составляют мусульмане.

Десятки тысяч мирных жителей, солдат и повстанцев погибли в боях. Индия обвиняет Пакистан в поддержке повстанцев, но Исламабад отрицает эти обвинения.

В последние недели напряженность вновь обострилась в связи с убийств мирных жителей, в том числе двух учителей на прошлой неделе, в этом районе. Считается, что за этими нападениями стоит антииндийская повстанческая группировка. Политики со всех сторон осудили убийства.

Около 500 жителей, подозреваемых в связях с запрещенными религиозными и повстанческими группами, были задержаны после стрельбы, сообщил агентству AFP на условиях анонимности в воскресенье старший офицер полиции.

«Ни один камень не останется незамеченным, чтобы найти убийц», - добавил офицер.

Дели направил в регион высокопоставленного офицера антитеррористической разведки, который возглавил расследование.

Власти заявляют, что в этом году в Кашмире, управляемом Индией, были застрелены не менее 29 мирных жителей, включая членом проиндийских политических партий.

По словам официальных лиц, 22 из них были мусульманами.

Два учителя, застреленные боевиками в государственной школе, были из сикхской и индуистской общин.

Относительно новая группа повстанцев, Фронт сопротивления, взяла на себя ответственность и обвинила убитых в работе на «оккупационные наемные силы и марионеток оккупантов». Заявления, выпущенные только на английском языке, были распространены в нескольких группах WhatsApp.

Убийства внушили страх немусульманским меньшинствам Кашмира, а местные СМИ сообщили, что многие из них бежали из этого региона — то, чего вероятно и добиваются боевики.

В субботу правозащитники из Human Right Watch призвали к ответственности предполагаемых преступников, а также индийских силовиков, обвиняемых в злоупотреблениях, включая преследования, пытки и внесудебные казни.

«Кашмирцы подвергаются непрекращающемуся насилию в результате нападений боевиков и злоупотреблений со стороны государственных органов и сил безопасности», - говорится в заявлении директора HRW по Южной Азии Минакши Гангули.