Казахстан полностью отменяет смертную казнь. Почти полностью.

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила в первом чтении законопроект, который отменяет смертную казнь в стране. Впрочем, у этой отмены есть свои условия, сообщает издание Tengrinews.kz.

В декабре 2003 года президент Казахстана подписал указ о введении бессрочного моратория, который действует вплоть до решения вопроса о полной отмене смертной казни. Одним из ключевых факторов, направленных на отмену смертной казни, является Второй Факультативный протокол, который Казахстан ратифицировал 2 января текущего года.

«Протокол обязывает принимать все необходимые меры для отмены смертной казни, но допускает ее сохранение, если сделана оговорка. Казахстан воспользовался этим и сделал соответствующую оговорку в момент ратификации. В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания подсудимого виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время», - сообщил на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

По его словам, смертная казнь исключается из 13 статей Уголовного кодекса.

«Смертную казнь предлагается оставить только в четырех статьях Уголовного кодекса. А именно за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время. К ним по действующему Уголовному кодексу относятся развязывание или ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийстве военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время», - перечислил Чиндалиев.

Он уточнил, что эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время. Именно о таких бесчеловечных деяниях говорится в международных актах, которые указывают на допустимые пределы применения смертной казни, подчеркнул заместитель генпрокурора.

Закон «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни» президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 2 января. При этом он заявил, что изменения в Конституцию вносить не нужно.