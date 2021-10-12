Терпение Турции лопнуло: новая операция против РПК в Сирии?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник пообещал отреагировать на нападение боевиков Отрядов народной самообороны (ОНС/YPG) на севере Сирии, в результате которого погибли два турецких полицейских.

«У нас не осталось терпения в некоторых областях, которые являются источником террористических атак, направленных на нашу страну из Сирии», - сказал Эрдоган на заседании кабинета министров, на котором присутствовали высокопоставленные министры.

«Мы полны решимости устранить угрозы, исходящие из Сирии, собственными средствами», - сказал он в телевизионных комментариях. «Мы предпримем необходимые шаги в Сирии как можно скорее».

Двое турецких полицейских были убиты и двое других ранены в результате нападения, предположительно осуществленного YPG в Азазе, где турецкие силы контролируют сирийскую территорию, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел.

Офицеры были убиты после того, как силы YPG поразили их бронетранспортер управляемой ракетой в районе операции «Щит Евфрата», контролируемом Турцией, сообщило министерство.

Напомним, что Отряды народной самообороны это сирийский бренд Рабочей партии Курдистана, с которой турецкое государство ведет войну уже около 40 лет.

США, однако, не признают YPG как террористическую группу и поддерживают их как интегральную часть Сирийских демократических сил, зонтичной группы, которую они обучили и оснастили для борьбы с группировкой ИГИЛ*.

Поддержка США YPG стала одной из основных горячих точек в турецко-американских отношениях.

На прошлой неделе президент Байден продлил срок действия указа Трампа, в котором военная кампания Турции в Сирии описана как представляющая «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

«Ситуация в Сирии и в отношении нее, и в частности действия правительства Турции по проведению военного наступления на северо-восток Сирии, подрывают кампанию по разгрому Исламского государства Ирака и Сирии», - говорится в заявлении Белого дома. .

Турция начала свою первую военную кампанию в Сирии в 2016 году как попытку создать буферную зону между своей территорией и землей под контролем YPG.

Затем Анкара провела две другие операции против YPG, одна из которых была нацелена на регион Африн в 2018 году.

Напряженность возросла в последнее время, когда Турция активизировала свою военную кампанию против сил РПК как в Сирии, так и в Ираке.

В прошлом месяце Эрдоган обвинил Бретта МакГерка, координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке, в «поддержке терроризма» из-за его непосредственной близости с РПК и YPG.

Относительно слов Эрдогана многие эксперты уверены, что в этот раз речь о полномасштабной операции турецкой армии не идет. Скорее всего турки ограничатся точечными ударами по лидерам и боевикам YPG, тем более что такая тактика показала свою эффективность в Ираке.

* - запрещены в РФ