Правда о насильственной христианизации мусульман под запретом

Власти Башкортостана вымарывают страницы истории башкирского мусульманского народа, не вписывающиеся в российско-скрепную картину мира. Напомним, что руководит этой властью "мусульманин", у которого не только жена, но и дети христиане (https://golosislama.com/news.php?id=35262).

Заслуженная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова сообщила о том, что внезапно был отменен спектакль "Сказ о Кисябике", главную роль в котором она играет.

Спектакль по одноименной повести имеет сюжет, схожий с книгой "Зулейха" татарского просветителя Гаяза Исхаки, что неудивительно, так как мусульманские народы Идель-Урала сталкивались с одними и теми же вызовами.

Спектакль повествует о реальной истории башкирской мусульманки Кисябике Байрасовой, которая была насильно крещена и отдана в крепостные в Екатеринбург. Три раза она бежала обратно в Башкирию и возвращалась в Ислам, но ее разыскивали и возвращали обратно. В конце концов генерал Саймонов приказал казнить 60-летнюю женщину через сожжение, с формулировкой, что она "оставя Закон Христианский обасурманилась". Казнь произошла на центральной площади Екатеринбурга.

25 сентября в Молодежном театре им. Мустая Карима в Уфе состоялась премьера спектакля с забитым до отказа залом. На 8 и 15 октября были назначены премьеры в других городах Башкортостана, но исполнительница главной роли внезапно заявила, что их отменили по независящим от нее причинам, попросив прощения у зрителей.

Что это за причины, можно предположить, судя по борьбе, начатой в республике с главным башкирским символом - Салаватом Юлаевым, которого имперская пропаганда теперь представляет "бандитом". Об этом и причинах этого пишется в опубликованной сегодня статье в "Идель Реалиях" (https://www.idelreal.org/a/31495632.html). Если коротко, то из истории башкирского мусульманского народа, веками сопротивлявшегося колонизации и христианизации и отстаивавшего свои права в многочисленных восстаниях, колониальные власти пытаются изъять все, что ставит под сомнение образ идиллии, которая якобы царила в Российской Империи.