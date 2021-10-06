Мали-Франция: еще один дипломатический скандал

Мали вызвала посла Франции в стране, чтобы выразить свое «возмущение» недавней критикой президента Франции Эммануэля Макрона в адрес правительства страны, в котором доминируют военные.

Напряженность между Францией и ее бывшей колонией Мали остается высокой с тех пор, как стало известно, что государство Сахеля ведет переговоры с российскими наемниками.

Эти разочарования в полной мере проявились на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце, когда временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Майга обвинил Францию ​​в «своего рода полном бегстве» из-за ее решения сократить свое военное присутствие в Сахеле.

Позже Макрон сказал французским СМИ, что комментарии Майги были «неприемлемыми», и предположил, что правительство Мали «даже не настоящим» - из-за переворота в Мали под руководством полковника Ассими Гойта в мае.

Словесная война продолжилась во вторник, когда Макрон призвал правящие вооруженные силы Мали восстановить государственную власть на больших территориях страны, оставленных перед лицом вооруженного восстания.

«Французская армия не должна подменять« нерабочее», если можно так выразиться, малийское государство», - сказал он французским СМИ.

Позднее во вторник министерство иностранных дел Мали заявило, что министр иностранных дел Абдулай Диоп вызвал посла Франции, чтобы сообщить ему о «возмущении и неодобрении» малийским правительством комментариев Макрона.

«Министр призвал французские власти проявлять сдержанность и избегать оценочных суждений», - говорится в заявлении, добавляя, что Мали хотела «конструктивного подхода, основанного на взаимном уважении».

Франция вмешалась в Мали в 2013 году после того, как вооруженные повстанцы захватили контроль над севером страны. С тех пор Париж направил тысячи военнослужащих в регион Сахеля для борьбы с вооруженным восстанием.

Несмотря на военное присутствие, насилие распространилось на центральную часть Мали и соседние Буркина-Фасо и Нигер.

В Мали тысячи людей погибли и сотни тысяч были перемещены, в то время как в некоторых частях страны государство практически не присутствует.

В июне Франция решила значительно сократить свое развертывание в Сахеле после военного переворота в Мали в августе 2020 года, который сместил избранного президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Полковник Ассими Гойта, возглавивший августовский переворот, установил временное правительство во главе с гражданскими лицами. Но затем он сверг лидеров этого правительства в мае этого года в результате второго переворота.

В прошлом месяце выяснилось, что правящие военные Мали были близки к тому, чтобы нанять 1000 российских наемников из ЧВК Вагнер, что рассердило Францию.

Французское правительство заявило, что, несмотря на запланированный вывод войск, оно остается приверженным борьбе с вооруженным восстанием в Сахеле.

Напомним, что как раз сейчас продолжают расходиться волны дипломатического конфликта между Францией и Алжиром, в добавок еще к трениям с Тунисом и Марокко. Вообще вряд ли стоит удивляться, если Макрон станет настоящим гробовщиком всего французского нео-колониального присутствия в Африке.