Алжир и Франция: новый дипломатический конфликт вызван словами Макрона

Алжир обвинил свою бывшую колониальную метрополию Францию в геноциде и отозвал своего посла из Парижа из-за «недопустимых» комментариев, прозвучавших из уст президента Франции Эммануэля Макрона.

В воскресенье правительство Алжира также запретило французским военным самолетам заходить в его воздушное пространство.

Французские самолеты регулярно летают над территорией Алжира, чтобы добраться до региона Сахель в западной Африке, где французы помогают сражаться с вооруженными группами в рамках операции «Бархан».

«Сегодня утром, когда мы подали планы полетов двух самолетов, мы узнали, что алжирцы прекратили полеты над своей территорией французских военных самолетов», - сказал агентству AFP официальный представитель французской армии полковник Паскаль Янни.

Он сказал, что это решение «не влияет на наши операции или разведывательные миссии», выполняемые в Сахеле.

О немедленном отзыве посла Алжира из Франции для «консультаций» было объявлено в субботу в заявлении администрации алжирского президента.

Эти шаги также происходят на фоне напряженности в связи с решением Франции резко сократить количество виз, которые она дает гражданам Алжира, Марокко и Туниса.

«Следуя за замечаниями, которые не были опровергнуты, которые несколько французских источников поименно приписывают [Макрону], Алжир категорически отвергает недопустимое вмешательство в его внутренние дела», - говорится в заявлении администрации, добавляя, что французские комментарии были «недопустимым оскорблением … алжирцев, погибших в борьбе с французским колониализмом».

«Преступления колониальной Франции в Алжире бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида», - говорится в сообщении администрации.

Французская ежедневная газета Le Monde сообщила, что Макрон критически высказался об Алжире во время встречи в четверг с французскими потомками харки - алжирцев, которые сражались на стороне Франции во время войны за независимость Алжира (по различным данным, таковых было больше чем сторонников независимости).

Согласно Le Monde, Макрон также сказал, что Алжиром правит «военно-политическая система», и описал «официальную историю страны» как «полностью переписанную» на нечто «основанное не на истине», а «на дискурсе ненависти» в сторону Франции.

Газета добавила, что президент Франции дал понять, что имел в виду не алжирское общество в целом, а правящую элиту.

Правительство Алжира не уточнило, какой комментарий Макрона вызвал отзыв его посла, но обвинило его во вмешательстве во внутренние дела Алжира.

Сообщается, что Макрон также задался вопросом, существовала ли алжирская нация до французского колониального правления. Напомним, что Алжир завоевал независимость от Франции в 1962 году в результате кровопролитной военной борьбы.

Источник в правительстве Алжира сказал, что комментарий о не-существовании Алжира как нации вызвал особый гнев.

Правящая элита Алжира с момента обретения независимости в основном состоит из ветеранов освободительной войны из Франции.

«Мы понимаем, что Макрон участвует в [предвыборной] кампании и хочет заручиться поддержкой ультраправых всеми способами, такими как оскорбление истории Алжира… Это неприемлемо для нас», - сказал бывший алжирский министр. Напомним, что в апреле следующего года во Франции состоятся президентские выборы.

Субботнее решение - это второй раз, когда Алжир отозвал посла из Франции.

Алжир также отзывал своего посла в мае 2020 года после того, как французские СМИ показали документальный фильм о движении Хирак, возникшем в результате массовых протестов, вспыхнувших в Алжире в 2019 году.