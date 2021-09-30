Крымского пожилого мусульманина Сервета Газиева насильно побрили в тюремной больнице

В Межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону к 61-летнему крымскотатарскому политзаключенному Сервету Газиеву было применено физическое насилие, сообщает Крымская солидарность, цитируя адвоката Лилю Гамеджи. Состояние Газиева ухудшилось на фоне ранее перенесенного микроинсульта.

В последний день нахождения крымского мусульманина в МОТБ-19, перед выпиской, его повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду. Об этом адвокату сообщили другие подсудимые по делу «второй Симферопольской группы» Хизб ут-Тахрир*.

«Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярно неоказываемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев», - рассказала Гемеджи.

28 сентября юристы Эмиль Курбединов и Назим Шейхмамбетов пытались попасть в СИЗО-5, куда Газиев был перемещён 25 сентября, но им не удалось встретиться с пожилым узником.

Длительное время Сервет Газиев страдал от обострения хронических заболеваний в следственном изоляторе, но надлежащая медицинская помощь ему не оказывалась. На судебные заседания ему минимум пять раз вызывали медиков скорой помощи.

10 июня к Газиеву пришел начальник медсанчасти СИЗО-5, который назначил ему 4 препарата — 2 от давления, 1 антибиотик и 1 витамин.

28 июня у Сервета случился микроинсульт, у него парализовало правую часть лица. Только 2 сентября он был отправлен в тюремную больницу.

Сервет Газиев проходит по делу второй Симферопольской группы «Хизб ут-Тахрир». Большая ее часть была задержана при массовых обысках в Крыму в марте 2019 года. Позже к 23 задержанным крымским татарам прибавилось еще 2 человека. Все они обвиняются в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации», до пожизненного лишения свободы) и по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации», до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ («Приготовление к насильственному захвату власти», до 10 лет лишения свободы). Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий.

При этом отсутствуют какие-либо доказательства свидетельствующие о попытке свержения конституционного строя Российской Федерации и захвата власти. Материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы. Что фактически и явилось единственным доказательством совершения ими преступления «террористического характера».

* - запрещены в РФ