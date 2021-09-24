Откровения Равиля Гайнутдина: что из них должно было следовать?

На этой неделе в Москве состоялся очередной Пленум Духовного Управления Мусульман РФ (ДУМ РФ). Событие достаточно будничное и мало чем примечательное. Кроме, пожалуй, выступления его председателя - Равиля Гайнутдина.

Текст этого выступления можно найти на сайте ДУМ РФ (http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/19552). Впрочем, самое интересное в его опубликованную часть как раз не попало. Но можно посмотреть видео всего выступления (https://youtu.be/qGpgJPm0fBU?t=1251). Для тех же, у кого нет желания или возможности читать все, приведем соответствующие выдержки.

Так, Равиль Гайнутдин заявил о давлении, которое оказывается на него в его деятельности, вплоть до угроз убийством: "25 лет давят, 30 лет давят, хотят остановить. Было время, когда и получал письма с угрозами, получал угрозы, что направят и казаков, чтобы убить меня".

Правда, остались непонятными две вещи. Во-первых, в чем именно хотят остановить председателя ДУМ РФ даже с помощью такой грозной силы как казаки? Во-вторых, кто именно это пытается сделать? Конечно, можно было бы задаться еще одним вопросом - почему же у них это не получается, но его пока оставим за скобками...

Впрочем, что касается второго вопроса, то намек на ответ на него можно найти в той части выступления председателя Гайнутдина, в которой он обрушился на бывших кураторов Ислама в администрации президента России. Призвав своих подопечных не быть "рабами чиновника, который сегодня работает, а завтра его выгонят", он начал приводить их в примеры: "Логинов, Абрамов, Островский, Гришин. Они чиновники, они должны выполнять государственную политику вести, обязанности выполнять достойно. Если достойно не будешь выполнять, а требовать от имама, от председателя - на тебе копейки, пряники, ты выполняй вот это, сейчас ты пойдешь в этот кабинет, пока посиди вот тут, в коридоре, тебя пригласят. Неужели мы, вы должны вот таким образом унижаться? Мы унижаем нашу чалму, наш сан. Мы унижаем наших мусульман. Мы получается унижаем нашу священную религию".

По правде сказать, кроме того, что ожиданием в коридоре унижали сан и чалму Равиля-хазрата, все-таки не очень понятно, чем именно его так разозлили и в чем все-таки пытались остановить. Как и то, почему мусульманская умма узнает об этом спустя 30 лет и какие из этого надо сделать выводы.

Максимум, что из этого можно понять, что все кураторы Ислама в администрации президента недостойно выполняли свои обязанности и вели государственную политику. Но кто же раз за разом назначал таких плохих чиновников и почему не было ни одного исключения из этого ряда, которое добрым словом мог бы помянуть многоопытный Равиль-хазрат? Может быть, потому, что все-таки не "царь хороший, бояре плохие", а... страшно подумать, уже не говоря о том, чтобы сказать вслух...

В общем-то, все эти банальные вещи можно было бы не обсуждать, если бы не главный вывод, который следовал из всех этих "откровений" - призыв всем мусульманам России сплотиться вокруг Равиля Гайнутдина и ДУМ РФ, которых некие неназванные силы 30 лет хотят остановить.

Простите, но объединиться, чтобы... что? Ответа на этот вопрос устали ждать даже многие соратники Гайнутдина, которые шли вместе с ним, пока всерьез воспринимали его как тот самый щит уммы, которым должен быть имам. Ведь само по себе объединение не может быть самоцелью, иначе, почему сам Равиль Гайнутдин свою самостоятельную деятельность в свое время начал с отделения от Центрального Духовного Управления Мусульман (ЦДУМ) Талгата Таджудина. И он, и те, кто за ним последовали тогда, знают ответ на этот вопрос: потому, что по их мнению, Таджудин и ЦДУМ не защищали интересы мусульман, не были тем щитом, которым для уммы должен быть имам, в связи с чем Равиль Гайнутдин вызвался на эту роль. Но, видно, получилось не очень.

Сейчас же он снова призывает сплотиться вокруг него перед угрозой тех неведомых, кто пытался остановить его неведомо в чем. Но давайте будем реалистами - в той системе, которая построена в России за последние, если не 30, то уж точно 20 лет, все что происходит в государственной политике, в том числе и по отношению к Исламу и мусульманам, исходит не от "плохих чиновников", а от того "хорошего царя", который их назначает и дает им указания.

И даже неделю назад у мусульман России была какая-никакая возможность высказать свое отношение к этой политике и тем, кто ее проводит, причем, абсолютно мирным и законным способом. И, возможно, если бы им во всеуслышание рассказали, что их "духовного лидера" 20-30 лет пытаются остановить и запугивают, они бы это сделали иначе, чем сделали (https://golosislama.com/news.php?id=40125). Вместо этого мы видим размахивание кулаками после очередной драки. Которое вряд ли изменит положение размахивающего и вряд ли подействует на тех, к кому он таким образом взывает.