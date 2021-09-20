Реальный вес мусульман в путинской России - 0,8%

Две главные новости сегодняшнего дня, как бы не касающиеся мусульман, но на самом деле говорящие об их состоянии в путинской России - расстрел в Перми и результаты выборов.

Нет, Тимур Бекмансуров, совершивший этот расстрел, не был мусульманином, как ранее и другой такой выродок, совершивший аналогичный расстрел в Казани - Ильназ Галявиев. Если второй объявил себя богом и в тюрьме требовал не кормить его халяльным мясом, то первый в своем манифесте ясно и недвусмысленно выразил свое отношение ко всем религиям и к загробной жизни и существованию Бога в принципе.

Так что, исламофобам повесить на эти теракты на мусульман не получится, как бы ни хотелось - скорее наоборот, налицо, продукты именно того, за что они выступают, то есть, отрыва мусульман от своей религии. Что, собственно, и должно заставить задуматься нас - не оправдываться перед исламофобами, а самим себе задать вопрос: как же так получается, что все чаще молодые люди (или нелюди) с мусульманскими именами и фамилиями выступают уже даже не в привычном амплуа "исламских террористов", а в качестве террористов откровенно безбожных? Что с нами происходит и почему мы теряем свою молодежь?

Возможно, подсказкой ответа на этот вопрос будет вторая новость, а на самом деле главная политическая, оттесненная этим событием в тень - о результатах прошедших накануне общероссийских выборов. Казалось бы, связи между этими событиями нет никакой, особенно в том, что касается мусульман. Однако давайте присмотримся к этим результатам повнимательнее.

Единственная партия, которая в них сделала ставку на мусульманский электорат, включив в своей федеральный список исламского общественника с Кавказа и представителя крупнейшего мусульманского народа страны из Татарстана, Российская Партия Свободы и Справедливости (РПСС) Максима Шевченко, годами выступавшего в защиту религиозных прав мусульман и их узников совести, получила на этих выборах 0,8% голосов. В то время как "Единая Россия" - партия, лидер избирательного списка которой перед выборами открыто прославлял организаторов геноцида мусульман Боснии, а ранее открыл в качестве Главного храма Вооруженных сил России исключительно православный храм, получила 49%.

Но может быть, кто-то подумает, что партия, апеллирующая к мусульманам, получила так мало голосов из-за того, что мусульмане считают недозволенным участвовать в неисламских выборах? Это был бы не самый плохой вариант, но увы, реальность выглядит иначе - наряду с ультраправославными Белгородской и Брянской областями именно мусульманские регионы в процентном соотношении дали больше всего голосов исламофобской, крестоносной партии "Единая Россия".

Вот каковы проценты голосования за эту партию в соответствующих регионах: Чечня - 96,6%, Ингушетия - 95,18%, Дагестан - 83,2%, Татарстан - 80,2%, Кабардино-Балкария - 78,98%, Карачаево-Черкессия - 75,88%, Адыгея - 70,99%, Башкортостан - 68%.

При этом в Дагестане, Ингушетии, Татарстане и Башкортостане РПСС Шевченко вообще не набрала фиксируемой доли процента, в КБР она получила 0,07%, в Чечне - 0,31% и только в КЧР - среднероссийские 0,77%.

Итого, мы получаем, что в мусульманских регионах больше всего голосовали за главную исламофобскую партию и меньше всего - за единственную партию, осознанно выражающую интересы мусульман.

С одной стороны, как бы понятно, почему это происходит - по крайней мере Кавказ это зона жесткого колониального управления, где раньше всего были апробированы те репрессивные практики, которые будучи одобренными большинством российского населения, теперь возвращаются к нему.

С другой стороны, боимся, что все списать на репрессии у нас не получится. В Татарстане и Башкортостане (с третью татарского населения), например, таких репрессий, как на Кавказе нет, но там РПСС не получила практически ничего, и это при том, что в федеральный список партии был включен известный татарский историк Дамир Исхаков. Ну, то есть, понятно, что фальсификации там были ударными, но все же - если бы мусульмане сколь-либо массово голосовали за эту партию, то и после фальсификаций результаты были бы иными.

Меж тем, они именно такие, какие есть - 0,8% за единственную партию, выражавшую интересы мусульман. И очень похоже на то, что именно эта цифра соответствует реальному влиянию и престижу "20 миллионов российских мусульман в многонациональной Российской Федерации".

Так вот, возвращаясь к главной новости - стоит ли удивляться тому, что они, то есть мы, теряем свою молодежь?