Лидер ингушского протеста останется в заключении по меньшей мере до конца декабря

Ессентукский городской суд своим решением от 22 сентября продлил до 25 декабря арест одному из фигурантов "ингушского дела", лидеру протеста Ахмеду Погорову, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Напомним, что Погоров обвиняется по статьям об участии в экстремистском сообществе и организации опасного для жизни насилия в отношении полицейских, сообщает ОВД-инфо.

Погоров возглавлял министерство внутренних дел по Ингушетии в 2002-2003 годах. В 2018 году на фоне сопротивления ингушского общества изменению границы с Чечней он стал одним из лидеров местной оппозиции. Погоров был избран членом Ингушского комитета национального единства и сопредседателем Всемирного конгресса ингушского народа, проводил антикоррупционные расследования.

Его задержали в феврале 2021 года, после чего в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу. Между тем Росфинмониторинг включил Погорова (бывшего главу МВД республики!) в список экстремистов и террористов.

Правозащитный центр "Мемориал"* ранее признал Ахмеда Погорова политическим заключенным.

Тем временем в Ессентуках (Ставропольский край) продолжается судебный процесс над другими фигурантами "ингушского дела", которых подозревают в организации насилия на митинге в Магасе и в участии в экстремистском сообществе. На скамье подсудимых – Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Малсаг Ужахов, Ахмед Нальгиев и Зарифа Саутиева. Все они отрицают вину.

* - признан в РФ иностранным агентом