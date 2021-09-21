Мусульманки ЮАР требуют признать официальный статус шариатского брака

Сотни женщин в Южной Африке подали в суд на свое правительство, требуя, чтобы страна признала мусульманские браки в соответствии с законами шариата.

5 августа Конституционный суд Южной Африки - высший юридический орган страны - заявил, что следует сохранить определение брака в соответствии с общим правом. Такое определение исключает мусульманские браки.

Отказ признавать шариатский брак (никах) уходит корнями в 100 лет евроцентрично-христианского колониализма, на котором было основано современное государство Южной Африки, и с тех пор имел далеко идущие последствия для женщин и детей.

Мусульмане составляют 1,3–3 процента от 60-миллионного населения Южной Африки, что делает их одним из самых сильных меньшинств страны. Тем не менее, конституция Южной Африки, которая считается одной из самых либеральных на земле, не допускает браков, заключаемых по религиозным правилам шариата.

"Да. Религиозные браки (не признаются) в Южной Африке. В целом религиозные браки, мусульманские, африканские, индуистские браки выходят за рамки этой сферы, хотя страна гарантирует свободу вероисповедания», - заявила в интервью The New Arab Сихам Самаи, директор Женского правового центра.

С 2014 года Женский правовой центр (WLC), одна из самых активных некоммерческих организаций Южной Африки, занимающихся гендерными правами, подал в суд на президента и министра юстиции Южной Африки от имени сотен мусульманских женщин, которые ежегодно обращаются в его офисы в поисках признания мусульманских браков в ЮАР.

«В течение последних 27 лет государство на различных форумах указывало (фактически) с 1994 года (года независимости), что оно будет широко регулировать мусульманские браки. До сегодняшнего дня этого не было сделано», - говорит Сихам.

В основе разочарования лежит широко распространенное расистское евроцентрическое отношение, на котором была построена Южная Африка. Эти силы связывают мусульманские и африканские традиционные браки с полигамией, утверждает Ясин Каканде, спикер TEDx, антиколониальный критик и автор книги «Рабские государства: практика кафалы в арабском регионе Персидского залива».

«Для мусульманских женщин проблемы могут быть разрушительными, потому что Южную Африку во всем мире часто называют «местом фемицида» из-за ее ужасающих показателей гендерного насилия»

По данным Africa Check, в 2017/2018 годах каждые три часа в Южной Африке убивали женщину. Отказ в юридическом признании браков, заключенных по шариату, имеет прямое влияние на ограничение развода, опеки или финансовых прав мусульманских южноафриканских женщин, состоящих в отношениях с агрессивными мужчинами.

Сихам утверждает, что дети Южной Африки также часто страдают от последствий. «Когда дело доходит до мусульманских браков, проблема детей никогда не затрагивается, а это означает, что они не получают такой защиты, как дети из семей, состоящих в браке, в соответствии с законами страны".

Патриархальный характер общества Южной Африки больше всего ударил по мусульманским женщинам. Единственный способ защитить их - это ввести широкий закон, защищающий женщин, чьи браки организованы в соответствии с мусульманской верой.