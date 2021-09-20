В Алжире похоронили бывшего президента Бутефлику

Бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлика, свергнутого в 2019 году после массовых протестов, похоронили в воскресенье в ходе государственной церемонии. И хотя на похоронах присутствовали высокопоставленные должностные лица, в целом им уделили гораздо меньше внимания, чем случалось раньше в подобных случаях.

Бутефлика скончался в пятницу в возрасте 84 лет. Бронированный автомобиль, украшенный цветами, вытащил его гроб, покрытый национальным флагом, на артиллерийском лафете из его дома в Зеральде, к западу от столицы, на кладбище Эль-Алия в Алжире, где уже похоронены пять его предшественников.

Напомним, что Бутефлика был впервые избран в 1999 году, и многие считают его проводником политики национального примирения, который восстановил мир после гражданской войны в 1990-х годах, унесшей жизни около 200 000 человек.

Но многие алжирцы обвиняют его в экономическом упадке в последние годы его пребывания у власти, когда он уже редко появлялся на публике из-за перенесенного инсульта, а широко распространенная коррупция привела к разграблению десятков миллиардов долларов у государства, которое по прежнему зависит от доходов из запасов нефти и газа.

Он ушел в отставку в апреле 2019 года после массовых демонстраций, требовавших, чтобы он отказался от своего плана баллотироваться на пятый срок (сейчас мы уже можем сказать, что Бутефлика скончался бы на втором году своего пятого срока). Демонстранты требовати также политических и экономических реформ.

Помимо семьи Бутефлики, среди скорбящих были президент Абдельмаджид Теббун, возложивший к могиле венок из цветов, и многие министры нынешнего правительства и военные, в том числе начальник штаба армии генерал-лейтенант Саид Ченегриха.

Присутствовали также были иностранные дипломаты в Алжире.

Офси французского президента в воскресенье охарактеризовал Бутефлику как «важную фигуру в новейшей истории Алжира», добавив, что он олицетворяет внешнюю политику Алжира.

«Президент Республики выражает свои соболезнования алжирскому народу и сохраняет приверженность развитию тесных уважительных и дружеских отношений между французским и алжирским народами», - говорится в заявлении французского президента.

Но государственные СМИ уделили мало внимания похоронам, а государственное телевидение не транслировало в прямом эфире церемонию похорон, как бывало раньше. Лишь позже оно показало записанные кадры.

До 2014 года Бутефлика мог использовать экспортную выручку от высоких цен на энергоносители для выплаты внешнего долга, и при этом продолжать тратить на субсидии, чтобы избежать социальных волнений.

«Годы правления Бутефлики были хорошим периодом. Он реализовал крупные проекты, избавил страну от внешнего долга и вернул мир», - говорит школьный учитель Мохамед Хачи о покойном лидере, в интерью Reuters.

Но его инсульт и падение цен на энергоносители открыли более трудные времена.

«Период Бутефлики стал свидетелем ужасного распространения коррупции, масштабы которого общественность не могла увидеть до тех пор, пока он не был отстранен от власти», - сказал один из служащих государственного банка Джамель Харчи.

Несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министры, министры и генералы, были заключены в тюрьму за коррупцию с тех пор, как Бутефлика ушел в отставку в апреле 2019 года под давлением протестного движения, известного как "Хирак".

Бутефлика был борцом в войне 1954-1962 годов, положившей конец французскому колониальному правлению.

Он стал первым министром иностранных дел Алжира и одной из сил, стоящих за Движением неприсоединения, которое дало глобальный голос многим странам Африки, Азии и Латинской Америки.