Скандал в США: полиция заставила мусульманку снять хиджаб

Мусульманская правозащитная группа подает иск против полиции Ферндейла в Детройте, США, после заявлений о том, что полицейские насильственно снялт хиджаб с мусульманской женщины перед тем, как сделать снимок.

"Мы просим город Ферндейл… серьезно отнестись к нашему заявлению и открыть каналы диалога с нами, чтобы мы могли гарантировать, что мусульманские женщины, которые сталкиваются с полицейскими в границах города, обязательно будут иметь свои конституционные права". - заявила в интервью Detroit News Эми Дукур, штатный поверенный Совета по американо-исламским отношениям в штате Мичиган.

Заявление подала женщина по имени Хелен Боу. Ее остановили сотрудники полиции из-за просроченных номерных знаков.

Согласно публикации, указанная женщина представила страховку и регистрацию, что оспаривает утверждения сотрудника полиции. Офицеры спросили, есть ли у нее оружие, и она ответила, что у нее в сумочке есть электрошокер.

Вскоре после этого она была арестована, и неизвестно, было ли у нее разрешение на скрытое оружие.

Боу доставили в полицейский участок, где мужчина-офицер заставил ее снять хиджаб для фотографии.

Это не первый случай, когда полицейские в штате Мичиган сталкиваются с судебным иском о принуждении мусульманской женщины снять хиджаб.

В прошлом году женщина по имени Зайнаб Чаабан подала иск против центра заключения Детройта, утверждая, что полицейские угрожали, что оставят ее спать на цементном полу без одеяла и подушки, если она не снимет хиджаб для фотографии.

«Я чувствовала себя уязвимой. Я чувствовала себя незащищенной. Я чувствовала себя оскорбленной», - сказала Чаабан Free Press.

«Существует недостаток осведомленности о религиозных принципах ислама и недостаток чувствительности», - сказала в то время штатный поверенный CAIR-MI Эми Дукур.

«Люди должны понимать ... Это не просто волосы. Это больше, чем волосы», - сказал Дукур, добавив, что хиджаб является частью «глубоко укоренившейся религиозной веры».

Несмотря на антидискриминационные законы по всей стране, количество таких исков растет.

При том, что сам случай безусловно печальный, тот факт, что он вызывает скандал, попадающий в новостные сводки, и вынуждающий полицейских оправдываться, не может не радовать. Есть множество стран, где правозащитники не могут возразить ничего против силовиков, чтобы те не делали с мусульманками.