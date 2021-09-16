Повторно арестованные палестинцы подвергаются пыткам в израильских застенках

Двое из четырех повторно арестованных палестинских политических заключенных сказали своим адвокатам, что они подвергаются физическому и психологическому насилию и пыткам со стороны израильских следователей.

Адвокаты Халед и Руслан Махаджне из Комиссии по делам заключенных Палестинской администрации (ПА) отдельно встретились с Мохаммедом и Махмудом аль-Ардах в среду после того, как израильские спецслужбы сняли запрет на доступ адвокатов к заключенным через пять дней после их повторного пленения.

Халед Махаджне дал эмоциональное интервью палестинскому телевидению, покидая центр заключения Джалама после встречи со своим клиентом Мохаммедом аль-Ардахом, которого, по его словам, лишают еды, сна и медицинской помощи во время интенсивных допросов.

«Мохаммед прошел и все еще переживает очень трудный путь пыток», - сказал Халед. «После повторного ареста Мохаммед был доставлен в следственный изолятор Назарета, где его допрашивали очень уродливым методом".

«В очень маленькой комнате находилось около 20 следователей разведки, которые сняли с него всю одежду, включая нижнее белье, и заставили его оставаться обнаженным в течение нескольких часов. Позже они дали ему шаль, чтобы прикрыть его гениталии, а затем перевели в следственный изолятор Джалама».

По словам адвоката, израильские силы избили Мохаммеда во время его ареста. «Его голову ударили о землю, и теперь его правый глаз травмирован. До сих пор он не получил необходимой медицинской помощи. Он страдает от порезов и царапин по всему телу из-за попытки побега и розыска израильскими войсками его и Закарии Зубайди».

Израильские власти объявили о повторном аресте 46-летнего Махмуда Абдуллаха аль-Ардаха и 49-летнего Якуба Махмуда Кадри на южной окраине Назарета поздно вечером в пятницу. 46-летний Закария Зубейди и 39-летний Мохаммед аль-Ардах были арестованы рано утром в субботу в палестинской деревне Шибли-Умм аль-Ганам. Все четверо содержатся и допрашиваются в Джаламе.

Они были среди шести мужчин - вместе с Айхамом Найефом Каманджи, 35 лет, и Мунаделом Инфаатом, 26 лет, местонахождение которых остается неизвестным, - которые бежали из израильской тюрьмы Гильбоа на рассвете 6 сентября.

В отдельном интервью адвокат Руслан Махаджне, который встретился с Махмудом аль-Ардахом в ту же ночь, сказал, что задержанный сказал ему, что он находится на круглосуточном допросе.

Согласно заявлению комиссии ПА, в среду в полдень адвокат Авигдор Фельдман встретился с Закарией Зубайди.

«Было установлено, что заключенный Зубайди подвергался избиениям и жестокому обращению во время ареста вместе с заключенным Мохаммедом аль-Ардахом, в результате чего у него сломана челюсть и два ребра», - заявила комиссия.

В заявлении говорится, что Зубайди «был переведен в израильскую больницу, где ему дали обезболивающие после ареста», и он «страдает от синяков и царапин по всему телу в результате побоев и жестокого обращения».

Хотя в 1999 году Верховный суд Израиля объявил применение пыток вне закона, следователи, в особенности разведывательные службы, продолжали применять насилие в отношении задержанных палестинцев, на что суды наложили санкции задним числом. Четверо заключенных подвергаются допросу израильскими спецслужбами в сотрудничестве с полицейским подразделением Лахав 443, который, по словам юристов, может длиться до 45 дней.

В субботу заключенные по отдельности предстали перед израильским мировым судом в Назарете, который решил продлить срок их содержания под стражей до 19 сентября, чтобы «завершить расследование».