Израиль поймал четырех из шести сбежавших палестинских заключенных

Четверо палестинцев, которые были повторно арестованы после побега из израильской тюрьмы в начале месяца, вероятно, будут приговорены к дополнительным годам тюремного заключения, а также суровым карательным мерам.

В субботу четверо заключенных по отдельности предстали перед израильским мировым судом в Назарете, который постановил продлить их содержание под стражей до 19 сентября, чтобы «завершить расследование», согласно заявлению Комиссии по делам задержанных Палестинской администрации (ПА).

Израильские власти объявили о повторном аресте 46-летнего Махмуда Абдуллаха Ардаха и 49-летнего Якуба Махмуда Кадри на южной окраине города Назарет поздно вечером в пятницу. 46-летний Закария Зубейди и 39-летний Мохаммад Ардах были арестованы рано утром в субботу в палестинской деревне Шибли-Умм-аль-Ганам.

Вместе с двумя другими, Айхамом Найефом Каманджи, 35 лет, и Мунаделом Инфай'атом, 26 лет, местонахождение которых остается неизвестным, шестеро мужчин вырвались из израильской тюрьмы Гильбоа на рассвете 6 сентября.

Заключенные обнаружили на полу туалета своей камеры сланцевую плитку, которая дала им доступ к канализационным трубам. Они вырыли ложкой (!) туннель, который вывел их на несколько метров за тюремную стену.

Израильские силы начали масштабную охоту, чтобы разыскать шестерых мужчин, и спустя пять дней нашли первую пару.

На судебном заседании в субботу, по данным комиссии ПА, против повторно арестованных заключенных были предъявлены несколько первоначальных обвинений: «Побег, пособничество и подстрекательство к побегу, сговор с целью совершения нападения, а также членство во враждебной организации и оказание ей услуг. . »

Халид Махаджне, адвокат нескольких заключенных от имени комиссии, сказал, что власти отказались предоставить информацию, касающуюся утверждения о «сговоре с целью совершения нападения».

«Я спросил у следователя в суде, на чем они основывают это заявление, но мы не получили ответов. Они сказали, что это секретный файл. Мы понятия не имеем, откуда поступило это заявление и какое отношение оно имеет к побегу из тюрьмы"

Судебное разбирательство может длиться не менее года, сказал Махаджне. Хотя официальное обвинение еще не предъявлено, он сказал, что его команда ожидает, что заключенным могут грозить дополнительные четыре-пять лет лишения свободы на основе первоначальных обвинений.

Перед освобождением из тюрьмы четверо из шести заключенных отбывали пожизненное заключение, а двое содержались под стражей в ожидании военного суда. Осужденные были признаны виновными в совершении нападений на израильские военные и гражданские объекты в период с 1996 по 2006 год. Пятеро из них связаны с палестинской группировкой «Исламский джихад», а один является высокопоставленным членом вооруженного крыла Фатха, палестинской группы, доминирующей на Западном берегу.