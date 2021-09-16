Выборы-2021 в России и перспективы мусульман

Итак, близится цирк под названием выборы, и с нашей стороны было бы неправильно совсем проигнорировать это событие. Поэтому высказаться все же придется.

Единственное что - надо сразу оговориться, что речь в данном случае не идет не только о фетве, но и каком-то однозначном призыве к политической мобилизации мусульман России, так как говорить обо всем этом как настоящем политическом событии не приходится. Поэтому это скорее просто озвучивание нашей позиции, которой кто-то возможно последует, а кто-то нет.

Начнем, разумеется, с отношения к участию мусульман в неисламской политической системе. В этом мы следует за теми современными учеными, которые считают его допустимым с конкретными целями представительства интересов Ислама и мусульман и их достижения такими методами, а не потому, что мы принимаем эту систему как свою.

Однако в том, что касается России, говорить о полноценных конкурентных выборах всерьез не приходится. Не то, что мусульмане сегодня лишены возможности общественной мобилизации для представительства своих интересов, но и другие активные и независимые силы российского общества, которые так или иначе разгромлены и лишены такой возможности.

Исходя из понимания этого, то есть, того, что власть проводит эти выборы под себя, существуют две реакции на это - бойкот и т.н. "умное голосование". Что касается первого, то нежелание участвовать в этом фарсе понятно, однако, проблема этой позиции заключается в том, что эффект этого подхода - нулевой. Тем более, как показывают опросы, на этих выборах будет достаточно высокая явка, поэтому от того, что на них не придете вы, не изменится ничего - просто вы не используете возможность хоть на что-то повлиять.

Что касается т.н. "умного голосования", то есть, призыва голосовать за одну из уже присутствующих в Госдуме партий кроме "Единой России", то есть, за КПРФ, ЛДПР или "Справедливую Россию" или любого, кажущегося самым сильным кандидата по одномандатным округам кроме кандидата от партии власти, то с ним есть две проблемы.

Первая - насколько оно будет действительно умное даже с целью навредить власти любой ценой, это большой вопрос. Ведь власть это не только "Единая Россия" - ее обслуживали и будут обслуживать все эти партии. И несмотря на то, что в них есть искренние и яркие оппозиционеры, руководство этих партий находится под контролем Кремля и будет работать на него дальше. Вторая проблема - как мусульман нас позиция "кто угодно кроме власти" не устраивает, ведь дозволенность и необходимость участия в таких выборах для нас может быть обусловлена именно тем, чтобы приносить пользу Исламу и мусульманам.

Поэтому, если речь идет о голосовании по одномандатным округам, то наш подход может быть таким: за самого сильного оппозиционного кандидата, если только он не является явным исламофобом. Но если там идет реально проходной происламский кандидат, то за него. Что же касается голосования по партийным спискам, то ни одна из присутствующих в Госдуме партий такой цели служить не может, а значит, и голосовать за них не следует.

Из непарламентских партий, связанных с чаяниями мусульман, можно отметить две. Начнем с той, которая уже имеет давнюю историю представительства интересов мусульман в ряде регионов - "Яблока".

В целом из плюсов "Яблока" для мусульман следует отметить, что они последовательно за свободу вероисповедания, против превознесения православия над другими религиями страны, против шовинизма в целом, против агрессивной внешней политики и репрессий, за правовое государство, за федерализм и местное самоуправление, за политические свободы. Это важные вещи, поэтому в отсутствии другой альтернативы было бы наиболее разумно отдать голос за них. И тех, кто сделает это по инерции и в этом раз, учитывая, что в ряде регионов от "Яблока" пойдут соблюдающие мусульмане, понять можно.

Однако системно у "Яблока" для мусульман есть один большой минус, о котором мы уже не раз писали. И это даже не присутствие в нем откровенных исламофобов вроде Митрохина (https://golosislama.com/news.php?id=30050), которое в немусульманской стране следует воспринимать скорее как неизбежность. Проблема серьезнее и она заключается в том, что "Яблоко" как таковое - это партия русскоязычной либеральной интеллигенции, то есть - скажем настолько политкорректно, насколько это возможно - партия иудеохристианской цивилизационной гегемонии. По этой причине эта партия будет как продвигать антиисламскую линию во внешней политике (против Палестины за Израиль, против Турции за Армению и т.д., и т.п.), так и антиисламские ценности во внутренней политике - феминизм, ЛГБТ и т.п.

В таком контексте нельзя не оценить появление на политическом небосклоне новой возможности выбора - Российской Партии Свободы и Справедливости (РПСС), которую возглавил и ведет на эти выборы Максим Шевченко и по федеральному (а не только региональным) списку которой пойдут Руслан Курбанов от Кавказа и Дамир Исхаков от татар.

Вообще, откровенно говоря, у многих наших читателей долгое время деятельность Максима Шевченко вызывала двойственное отношение. С одной стороны, он всегда выступал в защиту прав российских мусульман, их гонимых представителей и групп, был дружен с Гейдаром Джемалем и Орханом Джемалем. Ходили даже слухи, что он принял Ислам, хотя сам он это опровергал, позиционируя себя как друга мусульман, а не мусульманина (что ж, друзья нам тоже нужны). С другой стороны, конечно, многие помнят поддержку им режима Асада и Шиитской оси в их войне против суннитов Сирии в унисон с российской властью, которую он в тот момент поддерживал против "либералов". Потом был роман Шевченко с КПРФ и его похвалы Сталину, что конечно неприемлемо для мусульман, чем бы это ни объяснялось.

Однако в последнее время Шевченко ощутимо изменил позицию: во-первых, по отношению к власти, поддержав протесты против нее и солидаризировавшись с такими жертвами ее репрессий как Навальный и прочие "либералы", которым он в свое время противостоял; во-вторых, по отношению к КПРФ, с которой он разорвал союз и стал обвинять ее в том, что она (то есть, ее руководство, не говорим обо всех членах) фактически служит власти, что абсолютно верно.

Но перейдя в резкую оппозицию к власти и солидаризируясь в этом с Навальным и Ко, выступая в защиту всех политзаключенных, Шевченко тем не менее не боится полемизировать с либералами, обозначая позицию потенциальной "третьей силы". Что в общем-то совпадает с тем подходом, про который мы пишем уже многие годы. Причем, что важно, что в эту "третью силу" в отличие от москвоцентричных либералов с их исламофобским душком он последовательно привлекает представителей регионов и коренных народов России, включая и мусульманских, причем, не где-то там на задворках, как "Яблоко", а на первых ролях.

При этом вряд ли стоит идеализировать эту партию. Даже если исходить из искренней эволюции подходов самого Шевченко, во что хочется верить, и сам факт допуска этой партии к выборам, и то, что она была создана на основе спойлерской партии (КПСС), явно купленной, переименованной и отданной ему под выборы, порождает сомнения в том, что это всего лишь политтехнологический проект. Что ж, вполне возможно, да вот только создать прозрачную партию снизу и повести ее на выборы при нынешней системе возможности нет, а уклонение от участия в выборах не дает ничего, при том, что само отношение к ним как к цирку в принципе справедливо. И в такой ситуации пусть даже в заданных рамках голосование именно за эту партию для мусульман может быть осмысленным выбором и возможностью, если не провести, то хотя бы попытаться провести в Госдуму людей, которые идут как представители мусульманских народов, и один из которых - Курбанов - как бы мы к нему ни относились, при этом известен еще и как исламский общественник.

То есть, никаких иллюзий в данной ситуации быть не может - полноценное представительство мусульман в нынешней системе невозможно в принципе и требует замены этой системы новой системой, в которой не будет пресса ни на гражданское общество, ни на его исламский сектор, и появятся возможности для организации снизу, создания своих ассоциаций, политической конкуренции и т.д. Пока всего этого не будет, любое представительство мусульман, допущенных в списки партий, в свою очередь тоже допущенных к выборам - это не более, чем паллиатив.

Тем не менее, это паллиативное голосование можно рассматривать как своего рода тренировку - учения перед будущими настоящими сражениями. Так к ним относятся и наши будущие вероятные противники, будь то либералы, коммунисты, националисты, которые не будучи в состоянии создавать сейчас свои полноценные политические армии и понимая, что в будущем их придется создавать, пока тренируются и приобретают опыт в таких "потешных армиях" как КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", "Новые люди" и т.д.

А раз так, то и политически мыслящие мусульмане России ничего не потеряют, а вероятно приобретут, если проголосуют за партию, которая соответствует их интересам и чаяниям в большей мере, чем остальные допущенные к этому балагану партии -