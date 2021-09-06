В Гвинее армия свергла "обнуленного" президента

В западноафриканской Гвинее силы армейского спецназа совершили государственный переворот, арестовав действующего президента, 83-летнего Альфа Конде, и пообещав изменить политический облик страны.

В сообщении по национальному телевидению лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что в стране приостанавливается действие конституции и распускаются парламент и правительство. Он также распорядился закрыть внешние границы и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Думбуя также сообщил о создании Национального комитета по сплочению и развитию, целью которого является объединение всех граждан для решения стоящих перед страной проблем. Он объяснил необходимость свержения властей коррупцией в правящих кругах и бедностью подавляющей части населения.

Появилось видео, на котором Конде, уставший и растрепанный, находится под стражей (на фото).

Новые военные руководители объявили общенациональный комендантский час «до дальнейшего уведомления», заявив, что в понедельник соберутся члены кабинета президента Альфа Конде и другие высокопоставленные политики.

"Любой отказ приехать будет рассматриваться как мятеж", - говорится в заявлении спецназовцев.

Они добавили, что на смену губернаторам и другим высшим руководителям страны придут региональные военные командиры.

Между тем сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать переворот с военнослужащими Гвинеи после ареста Конде.

Конде был избран президентом в 2010 году, а пять лет спустя его переизбрали на второй срок. По его окончании он обязан был покинуть пост, однако в марте 2020 года в Гвинее был проведен конституционный референдум, благодаря которому президентские сроки Конде обнулились и он смог баллотироваться на третий срок.

На выборах в октябре 2020 года, по официальным данным, Конде набрал 59% голосов. Оппозиция обвиняла власти в масштабных фальсификациях, что привело к массовым демонстрациям и беспорядкам. В результате действий властей по разгону протестующих погибли 12 человек.

Популярность надоевшего всем Конде резко упала, и в итоге, как видим, гвинейская армия не выдержала всего этого цирка с обнулением сроков, посчитав, что это слишком даже для Африки.

Для справки - Гвинея это страна в Западной Африке, с населением около 12 миллионов человек. Из них более 86% - мусульмане сунниты.