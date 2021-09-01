Шамиль Аляутдинов: снова "в ударе"

Совсем недавно нам пришлось писать о прославлении братьями Шамилем Аляутдиновым и Ильдаром Аляутдиновым египетского тирана Абдельфаттаха ас-Сиси (https://golosislama.com/news.php?id=40002).

И вот, что называется, не прошло и года, и Шамиль Аляутдинов решил вызваться на роль публичного адвоката другого одиозного притеснителя мусульман - Коммунистической Партии Китая. Вот, что он сказал, отвечая на соответствующие вопросы корреспонента сайта "Миллиард.Татар":

"- Существует ли проблема давления на уйгур, на мусульман в Китае? -

Я не знаю полностью обстановку. Из того, что я непосредственно знал от людей, которые жили, работали в тех городах, где проживают уйгуры, там, к сожалению, другая проблема. У нас в свое время были бандитские группировки на Кавказе. Здесь – та же самая ситуация, которая поддерживается внешними силами против Китая. Люди, которые там жили, говорят, что на самом деле дела обстоят именно вот так. То есть там были определенные радикальные круги, которые финансируются извне, а Китай с этим старается бороться внутри себя.

- Однако в СМИ пишут о «трудовых лагерях» или «лагерях перевоспитания» в Синьцзяне…

- Да. Я, честно говоря, не сторонник верить такой информации. Это все – один из винтиков американской политики против Китая".

Это тот случай, когда комментарии по существу, что называется излишни. Единственное важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание, это что перед публикацией этого интервью пресс-служба Аляутдинова попыталась изъять из него этот фрагмент. Как пояснил корреспондент сайт Тимур Рахматуллин, у Аляутдинова была возможность изменить свой ответ на этот вопрос, и эти изменения были бы приняты, но он предпочел удалить сам вопрос, чтобы не менять свой ответ на него, после чего журналист решил опубликовать его в изначальном виде.

Что ж, сделаем это и мы.