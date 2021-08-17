Пожары в Алжире: огонь под контролем, но погибло много людей

Службы экстренной помощи Алжира заявили, что лесные пожары в целом взяты под контроль. В воскресенье были арестованы десятки людей из-за линчевания человека, которого они подозревали в намеренном поджоге.

Полиция заявила, что они арестовали 36 человек, в том числе трех женщин, за убийство Джамаля Бен Исмаила, 35-летнего человека, который, по словам друзей, участвовал в тушении бушующих лесных пожаров.

«Предварительное расследование ... убийства, линчевания и нанесения увечий ... Джамала Бен Исмаила ... привело к аресту 36 подозреваемых, в том числе трех женщин, - заявил журналистам начальник полиции Мохамед Чакур.

Исмаил был убит после того, как прибыл в алжирский город Тизи-Узу, один из районов, наиболее пострадавших от лесных пожаров.

По словам друзей Исмаила, он приехал в район из Милианы, в провинции Айн-Дефла, в 150 км к западу от Алжира, чтобы помочь тушить пожары и эвакуировать тех, кто больше всего находится в опасности.

Сообщается, что Исмаила обвинили в поджоге, когда он был задержан группой людей. Затем он, как утверждается, был арестован из соображений его собственной безопасности.

В ужасающих видеороликах, распространяемых в социальных сетях, видно, как разъяренная толпа вытаскивает Исмаила из полицейской машины, а затем избивает его.

В какой-то момент его тело в синяках можно увидеть лежащим безжизненным на земле, за несколько минут до того, как его труп был сожжен.

В воскресенье пожарные все еще пытались потушить 19 пожаров в Алжире, всего же с 9 августа в результате пожаров погибло более 90 человек, в том числе 33 солдата.

«Большинство этих пожаров были взяты под контроль и не представляют опасности для жителей», - сказал полковник Фарук Ачур, пресс-секретарь службы гражданской защиты, сообщает AFP, добавив, что усилия властей были сосредоточены на «защите населенных пунктов», в частности Эль-Тарф, Беджайя, Джиджель и Тизи-Узу.

Он добавил, что за последние 24 часа было потушено более 74 пожаров.

Алжир, крупнейшая страна Африки, имеет всего 4,1 миллиона гектаров лесов при скудных темпах лесовосстановления 1,76 процента в год.

Каждый год страна страдает от лесных пожаров, и в 2020 году почти 44 000 гектаров растительности превратились в дым. Власти Алжира также арестовали несколько подозреваемых поджигателей в прошлом году.

Хотя правительство обвиняет поджигателей и погодные условия в пожарах, другие критикуют отсутствие планирования в отношении того, что уже стало регулярным и вполне предсказуемым бедствием в стране.