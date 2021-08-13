Египет учит российских имамов давать «антиэкстремистские» фетвы

Египет недавно усилил поддержку России в борьбе с идеологиями и группами, которые признаны в обеих странах, как экстремистские. В первую очередь это касается Братьев-мусульман*. Об этом сообщается материале издания Al-Monitor.

3 августа египетский Дар аль-Ифта (египетский орган, ответственный за издание религиозных фетв) объявил об выпуске 21 российского имама из тренировочного лагеря по изданию «фетв против экстремистских идеологий».

В тот же день Дар аль-Ифта сообщил в отчете на своем портале, что «программа обучения для российских имамов направлена ​​на то, чтобы дать им возможность издавать фетвы, придерживаясь умеренного подхода к Исламу, а также отслеживать и анализировать экстремистские идеи».

В заявлении от 4 августа муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов сказал: «Программа обучения фетвам оказалась очень полезной для имамов России. Египетский Дар аль-Ифта стремился с помощью этого обучения выпускать российских муфтиев, которые хорошо осведомлены о важности и серьезности фетв и правильных методах издания умеренных фетв».

Аляутдинов пояснил, что выпускники этой учебной программы будут служить российским мусульманам в различных регионах и республиках по всей России, поскольку они были отобраны из разных мест, охватывающих все республики России.

Директор отдела обучения Дар аль-Ифта Амр аль-Вардани в заявлении для прессы от 3 августа отметил, что программа обучения для российских имамов включала 20 занятий, по два занятия в день в течение 10 дней. Он указал, что в учебную программу включены науки, связанные с формированием муфтия на шариатском и гражданском уровнях, чтобы отразить образ умеренного и терпимого Ислама.

В декабре 2020 года главный муфтий Египта Шавки Аллам подписал с Духовным управлением мусульман России меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Аллам тогда объяснил, что «соглашение направлено на формирование партнерских отношений для распространения модерации и борьбы с экстремистской идеологией, публикации и перевода книг и проведения научных встреч, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма».

В том же месяце египетский Дар аль-Ифта организовал свой первый онлайн-курс обучения для российских имамов и членов Совета муфтиев России. Двухдневный тренинг также был направлен на противодействие «экстремизму и радикальным идеям».

Совсем недавно, 29 июля, Русский культурный центр в Египте организовал симпозиум по борьбе с «экстремистской идеологией». В нем приняли участие ряд ученых Дар аль-Ифта и российская религиозная делегация. В заключение симпозиума Аляутдинов сказал, что экстремизм в Египте аналогичен экстремизму, существующему в России. Он подчеркнул, что существует протокол о сотрудничестве с египетским Аль-Азхаром для борьбы с экстремизмом в обеих странах.

Хишам Абдель-Азиз, генеральный секретарь Высшего совета Египта по делам Ислама, который также присутствовал на симпозиуме, сказал, что симпозиум является результатом сотрудничества между египетскими и российскими учеными в целях борьбы с экстремистской идеологией и распространения умеренных взглядов.

В начале 2019 года Аль-Азхар выразил готовность предоставить стипендии и учебные лагеря для имамов и проповедников из России. Тогда на встрече с делегацией членов Совета шуры российских муфтиев заместитель госсекретаря Аль-Азхар шейх Салех Аббас высоко оценил прочные отношения между Россией и Египтом. Он подчеркнул готовность своей страны предоставить все средства поддержки муфтиятам в России, будь то стипендии или академия Аль-Азхар для обучения имамов и проповедников противодействию «экстремизму».

Кстати, мы уже писали об этом визите российских имамов в Египет и том, что они наговорили в адрес египетского диктатора Сиси.

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