Каир полностью поддерживает "переворот" в Тунисе

Каир выразил поддержку недавним действиям президента Туниса Кайса Сайеда в разгар политического кризиса в этой североафриканской стране, сообщает Al-Monitor.

После того, как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой в Каире, офис египетского диктатора заявил 1 августа, что два официальных лица «согласились полностью поддержать президента Туниса и все, что будет поддерживать стабильность в Тунисе. и воплощать в жизнь волю и выбор тунисского народа, чтобы сохранить его возможности и безопасность своей страны».

Позже министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетил Тунис, где встретился с Сайедом и передал послание Сиси.

«Мы подтверждаем полную поддержку Египтом стабильности в Тунисе и мер, принятых президентом Сайедом для обеспечения стабильности, безопасности и воли тунисского народа», - сказал Шукри 3 августа после встречи с Сайедом в Тунисе.

Шукри добавил, что Тунис переживает исторический момент во главе с Сайедом, который придает огромное значение демократическим ценностям, конституции и институтам Туниса.

Напомним, что 24 июля Сайед уволил премьер-министра Хишама Машиши, приостановил работу парламента и захватил исполнительную власть - шаг, который его оппоненты считают переворотом. Действия Сайеда, похоже, пользуются поддержкой населения.

Сам Сайед утверждает, что его действия являются конституционными и были предприняты после массовых протестов в Тунисе и ожесточенных столкновений между протестующими и силовиками. Протестующие требовали отставки правительства и роспуска парламента на фоне растущего гнева против режима из-за распространения COVID-19 и ухудшения экономической и политической ситуации.

Политический кризис в Тунисе бросил тень на будущее демократической системы в стране.

Тунисскую революцию 2011 года часто считают единственным успехом революций Арабской весны в регионе. Но даже там она не привела к экономической или политической стабильности. Десять лет спустя многие жители заявляют, что они не заметили никаких улучшений в своих условиях жизни и разочарованы затянувшимся политическим тупиком в Тунисе и борьбой элит.

Партия мусульманских демократов "Ан-Нахда", крупнейшая парламентская партия, выступила против решений Сайеда, которые лидер партии и спикер парламента Рашид Ганнуши охарактеризовал как переворот против революции и конституции.

Многие египетские СМИ описали меры президента Туниса как часть борьбы с «Братьями-мусульманами»*, ведь Ан-Нахда считается ответвлением БМ в Тунисе.

Алессия Мелканги, профессор Римского университета Ла Сапиенца и старший научный сотрудник ближневосточных программ Атлантического совета, сказала Al-Monitor, что Египет заинтересован в поддержке другого арабского государства, в котором расширилась роль президента. Каир может приветствовать сильную президентскую систему с небольшим пространством для оппозиции, добавила она.

Мелканги сказала: «Но это только одна сторона медали. Фактически есть еще один фундаментальный общий элемент: общая враждебность по отношению к исламистским организациям, таким как Братья-мусульмане в Египте и Ан-Нахда в Тунисе, которые исторически играли фундаментальную роль в обеих странах».

Комментируя мотивы Каира в поддержке Сайеда, Мелканги сказала, что создание своего рода арабского альянса, который «резко противостоит политическому исламу, может помочь Египту укрепить свои позиции на Ближнем Востоке», а также поддержать его геополитические и геоэкономические проекты в Средиземноморье.

«Каир искренне счастлив, потому что Тунис, хотя он и невелик с точки зрения ВВП и вооруженных сил, имеет значение с точки зрения имиджа и политики всей Северной Африки», - сказал Джалил Харшауи, старший научный сотрудник Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью, базирующейся в Женеве. «То, что произошло в Тунисе, является риторическим, идеологическим и повествовательным триумфом Каира».

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