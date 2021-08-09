В Москве учредили журналистскую премию имени Орхана Джемаля

В российской столице 5 августа в офисе «Штаба татар» прошел вечере памяти Орхана Джемаля, сообщает «Исламньюс». Мероприятие было приурочено к третьей годовщине трагических событий, когда Орхан Джемаль и его коллеги Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты во время командировки в Центральноафриканскую Республику.

Встречу вел известный в Москве татарский общественный деятель Гаяр Искандеров. Присутствующие просмотрели видеорепортажи о жизни и деятельности Орхана, выступили с воспоминаниями о журналисте.

В своем выступлении мусульманский общественный деятель Мухамед Саляхетдинов отметил главные черты погибшего журналиста. «Главными особенностями Орхана было то, что он отстаивал справедливость вопреки материальным соблазнам и конъюнктуре. Он был бессребреником и стремился отстаивать правду, какой бы горькой она ни была. Будучи искренним мусульманином, он всегда приходил на помощь любому, независимо от его убеждений», — сказал Саляхетдинов.

«Для нас Орхан Джемаль прежде всего большой друг и соратник по делу сближения и объединения тюркских народов, в архиве сохранилось несколько видео встреч с Орханом у нас, — добавила активистка „Штаба татар Москвы“ Лилия Гадель. — Он 4 раза был в штабе, всегда защищал татарский язык, выступал на злободневные национальные проблемы. Те, кто присутствовал на этих мероприятиях, до сих пор вспоминают, какое мощное впечатление на всех оказали выступления Орхана Гейдаровича. На YouTube-канале штаба есть фильмы о каждой из этих встреч».

Три месяца назад здесь образовался клуб журналистов «Милли Каләм», на вечере единогласно было решено назвать этот клуб именем Джемаля. Также собравшиеся одобрили идею сделать конкурс среди пишущей молодежи на лучший текст на тему насущных национальных проблем. Победитель получит премию имени Орхана Джемаля и небольшое денежное награждение в виде ежемесячной стипендии.