3 года убийству Орхана Джемаля. Интервью Надежды Кеворковой

Сегодня исполняется 3 года преднамеренному, спланированному политическому убийству в Центральноафриканской Республике нашего брата Орхана Джемаля и его коллег Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

С самим убийством все уже давно понятно (https://dossier.center/car/).

Понятно все и с тем, кто и почему его покрывает, а значит, и стоит за ним (https://golosislama.com/news.php?id=37925). Точно также, как и за другими убийствами известных мусульманских (и не только) журналистов, правозащитников, проповедников, просветителей, правда о которых в последние годы выходит наружу благодаря независимым расследованиям профессиональных журналистских проектов.

Именно за это эти проекты, раскрывшие убийства в том числе Тимура Куашева и Орхана Джемаля, такие как Центр "Досье", Bellingcat, Insider в путинской России запрещаются, а их руководителей и сотрудников сажают, проводят у них обыски, следят за ними по всему миру.

Надо понять, что сегодня для восстановления справедливости в отношении этих убийств мы можем сделать немного. Но это не значит, что не можем ничего. Помимо мольбы угнетенных, которая является мощным оружием, в наших силах две не менее важные вещи - "понимать и не забывать". Как гласит чеченская поговорка, "мужчина не тот, кто может воевать, а тот, кто знает, кто его враг". Так вот, мы сегодня хоть и не можем воевать с нашим врагом, но должны понимать, кто наш враг, и помнить о том, что он сделал и продолжает делать...

В заключение же этой памятной заметки приводим свежее интервью журналистки Надежды Кеворковой об Орхане и его убийстве.

https://youtu.be/CZiiaVLLbhs