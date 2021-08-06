Спятивший диктатор использует мусульман как грязное оружие

На этой неделе мы уже писали о решительном протесте Турции против планов использовать ее как перевалочную базу для распределения нового потока беженцев по странам Запада - на этот раз бегущих из Афганистана от талибов (https://golosislama.com/news.php?id=40005).

Однако необходимо обратить внимание еще на одном кризисе беженцев, непосредственно затрагивающем мусульман России и Восточной Европы. Причем, если такой кризис в Афганистане можно считать объективным в силу того, что там уже десятилетиями идет война, новый этап которой ознаменован очередной сменой хозяев страны и тех, кто ими недоволен, то тот кризис, о котором пойдет речь сейчас, является абсолютно рукотворным и искусственным.

Речь, конечно, идет о ситуации на литовско-белорусской границе, где каким-то чудесным образом оказались тысячи беженцев из... Ирака и ряда мусульманских стран. Действительно чудо, учитывая географию Беларуси, из которой они идут в Литву, не так ли?

Но чуда никакого нет. Просто ополоумевший диктатор, в которого превратился Александр Лукашенко, целенаправленно завозит в свою страну мусульман из Ирака и других стран, и потом везет их на границу с Литвой и помогает им переходить ее границу. Ну, то есть, не он сам, конечно, а подчиненные ему пограничные и иные службы, которые все это организовывают.

Зачем он это делает? В отместку за то, что Литва поддерживает белорусскую оппозицию и Светлану Тихановскую, которую сейчас фактически признает избранным президентом Беларуси одна страна за другой. За это он решил начать против нее гибридную войну, чтобы вынудить ее отказаться от такой политики и признать его, слетевшего с катушек тирана, единственным и безраздельным хозяином Беларуси, и его право делать с ней что угодно.

Естественно, после первого шока власти Литвы начали приходить в себя и защищать свои границы. В чем им начали оказывать поддержку пограничные службы Евросоюза, учитывая то, что границы Литвы это и границы ЕС.

Как следствие, незаконно пытающихся перейти ее границу стали не только помещать в лагеря беженцев, но и выдворять их обратно в Беларусь, а на этой неделе среди них уже появились первые жертвы. При этом речь идет о людях, которым обещали безопасную доставку в страны ЕС и взяли с них за это деньги.

В свою очередь пропаганда диктатора и поддерживающих его российских СМИ сейчас пытается разыгрывать карту "фашизма" со стороны литовцев в отношении мусульман.

В этой связи надо однозначно понимать самим и разъяснять всем нашим единоверцам, что ответственность за эту ситуацию лежит исключительно на международном террористе Лукашенко, пытающемся использовать мусульман как свое грязное оружие в борьбе против тех стран, что поддерживают борющийся народ Беларуси. Что касается Литвы, никаких проблем с мусульманами у нее нет - на ее территории действуют мечети и исламские центры мусульман - граждан Литвы, которые в полной мере пользуются благами свободы вероисповедания.

Врагом же мусульман со всех точек зрения в этой ситуации является режим Лукашенко, не вынуждено, а целенаправлено завозящий их из-за тридевять земель и подставляющий их под удары дубинок, пули и обрекающей их на мытарства в лагерях.