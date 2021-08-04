Турция выступила против американских планов по афганским коллаборационистам

Правительство Турции раскритиковало план США использовать третьи страны, такие как Турция, для переселения тысяч афганцев, которые сотрудничали с США и теперь бегут от наступления талибов*. Анкара заявляет, что этот шаг вызовет «большой миграционный кризис» в регионе.

За несколько недель до того, как США должны завершить вывод своих войск из Афганистана после 20 лет войны, их Государственный департамент в понедельник объявил о новой программе, согласно которой определенные категории афганцев получат шанс переселиться в качестве беженцев в США.

Афганцам, участвующим в программе, придется самостоятельно добраться до третьей страны, где они будут ждать от 12 до 14 месяцев, пока их заявление будет обработано.

Высокопоставленный чиновник Госдепа сказал, что Вашингтон обсуждал с соседними странами потенциальные миграционные потоки, добавив, что важно, чтобы границы Пакистана с Афганистаном оставались открытыми, в то время как другие могут отправиться в Турцию через Иран.

Но министерство иностранных дел Турции во вторник отклонило ссылку на Турцию как на миграционный путь для афганцев, добавив, что страна, в которой уже находится более четырех миллионов беженцев, не будет «предпринимать новый миграционный кризис от имени третьей страны».

«Как Турция, мы не принимаем безответственное решение, принятое Соединенными Штатами без консультации с нашей страной. Если Соединенные Штаты хотят перевезти этих людей в свою страну, их можно доставить прямо сейчас на самолетах», - говорится в заявлении министерства.

«Никто не должен ожидать, что турецкая нация будет нести бремя миграционного кризиса, возникшего в результате решений третьих стран в нашем регионе», - добавили в министерстве.

Сотни афганцев уже перебрались в Турцию в последние недели на фоне роста насилия в Афганистане, что вызывает опасения по поводу нового притока беженцев.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние годы были натянутыми по целому ряду вопросов, в том числе из-за стремления Анкары закупить российское оборонное оборудование и политических разногласий на Ближнем Востоке.

Анкара предложила охранять и эксплуатировать международный аэропорт имени Хамида Карзая в столице страны Кабуле после ухода США и НАТО из Афганистана, что может создать зону для сотрудничества между союзниками по НАТО.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие официальные лица проводят переговоры на высоком уровне по этому вопросу с афганскими коллегами.

Этот вопрос, вероятно, также будет фигурировать в переговорах между Анкарой и Брюсселем об обновлении соглашения 2016 года, в соответствии с которым Турция получила помощь для приема людей, ищущих убежища в Европейском союзе.

Между тем, Турция усиливает безопасность границ в ожидании потенциального увеличения притока нелегальных мигрантов, сообщил в среду министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Его заявление было сделано в ответ Кемалю Кылычдароглу, лидеру основной оппозиционной Республиканской народной партии, который недавно заявил, что правительство не в состоянии контролировать поток мигрантов в Турцию, особенно с турецко-иранской границы.

Сойлу рассказал о мерах, принятых правительством, в том числе о строительстве стены длиной 152 км на границе.

Он сказал, что восточная граница Турции в 740 км будет контролироваться беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с неба, оптико-электронными вышками и тепловизионными камерами на земле.

Он пояснил, что дополнительно 500 деревенских охранников и 82 бронетранспортера были переброшены к границе для повышения безопасности, добавив, что Турция предотвратила незарегистрированный въезд более 505000 человек в 2020 году и около 253000 человек на данный момент в этом году.

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