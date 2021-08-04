Пожар в Твиттере: как просьба о помощи стала средством информационной войны

Говорят, что ложь распространяется быстрее, чем правда, и, когда Турция борется с лесными пожарами, Twitter стал центром дезинформации. Об этом пишет на страницах TRT World колумнист Элис Гьевори. Голос Ислама пересказывает его статью.

Пока Турция борется с пожарами, которые распространились по ее Средиземноморскому побережью, сайты социальных сетей стали инкубатором широко распространенной дезинформации, где разные стороны борются за доминирование.

В частности, хэштег "#HelpTurkey" («Помогите Турции») собрал более 2,5 миллионов твитов в Твиттере, в которых содержится призыв к внешнему вмешательству в страну в попытке помочь в борьбе с пожарами.

Хотя у кампании могло быть много благонамеренных пользователей (тех, что искренне просят о помощи), она, вероятно, является частью «операции влияния», - говорит доктор Марк Оуэн Джонс - цель которой состоит в том, чтобы заставить правительство «выглядеть слабым и некомпетентным».

Кампании влияния - это распространение пропаганды с целью получения конкурентного преимущества над противником.

«Я думаю, что, хотя многие люди, вероятно, использовали хэштег с добрыми намерениями, похоже, что сам тренд «HelpTurkey» довольно перегружен», - говорит Джонс.

Джонс, доцент Университета Хамада бин Халифы в Катаре, просмотрел тысячи твитов, чтобы определить, как взаимодействие в социальных сетях повлияло на дебаты вокруг лесных пожаров в Турции.

Тренд похоже, направлен ​​на подчеркивание «некомпетентности и слабости Турции в борьбе с невзгодами», - говорит Джонс, добавляя, что «обмен сообщениями и множественная инфографика также предполагают некоторую форму кампании».

По данным правительства, за последние дни в Турции произошло более 129 стихийных лесных пожаров в 35 провинциях, 122 из которых в настоящее время взяты под контроль.

В результате пожаров погибли по меньшей мере восемь человек и пострадал 271 человек.

На этом фоне и на фоне накала эмоций дезинформация в Твиттере «мутит воду в законных дебатах и ​​сводит сложные вопросы к лозунгам и тезисам», - говорит Джонс.

Люди во всем мире обычно подписываются на определенные аккаунты в социальных сетях и новостных агентствах, которые подтверждают их уже существующие политические позиции. В последние годы социальные сети, такие как Twitter, только усугубили проблему.

Одна из тактик, используемых фальшивыми учетными записями, - это «переключение ручки», когда пользователи меняют свой идентификатор в Twitter после участия в активной кампании по продвижению тренда. После того, как они переключают свой дескриптор и часто удаляют свои твитты, операторы учетных записей стирают их следы.

Недавнее исследование трендов в Твиттере в Турции показало, что более 47 процентов местных трендов в стране «являются фальшивыми [и] созданы ботами с нуля», а в более широком смысле 20 процентов глобальных трендов являются фейковыми.

Тренды Twitter часто привлекают больше внимания обычных пользователей приложений. Кроме того, они с большей вероятностью вовлекут людей в дискуссию с международными СМИ, сообщающими об этом, что только придает больший авторитет искусственно созданному тренду.

Такие события в конечном итоге «искажают общественное мнение о том, какие разговоры на самом деле идут» в обществе, - сказал один из авторов исследования под названием «Случай фальшивых трендов в Твиттере».

Одним из ярких примеров последних лет стал фейковый хэштег на турецком языке под названием «Сирийцы, убирайтесь», который широко использовался международными средствами массовой информации и в научных публикациях как отражение того, что думают обычные турки.

«На самом деле, - заявили исследователи, - это было полностью сфабриковано».

Это не означает, что напряженности с мигрантами не существует или что другая стратегия или более высокий уровень готовности к борьбе с лесными пожарами могли привести к другому результату.

Сфабрикованные тренды в социальных сетях, как правило, усиливают поляризацию.

«По сути, это разрушает публичную сферу, заменяя публичное обсуждение симулированным обсуждением», - говорит Джонс.

Так кто же может стоять за последней попыткой сфабриковать турецкие дебаты вокруг лесных пожаров? Что ж, «трудно быть уверенным», - говорит Джонс.

Внутренние политические соперники правящей партии и, в более широком смысле, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть одним из факторов, говорит Джонс. «Иностранные игроки, такие как ОАЭ, или даже россияне. В общем, посмотрите на список врагов Турции».