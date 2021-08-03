Эбрагим Раиси стал президентом Ирана

Консерватор Эбрагим Раиси был во вторник инаугурирован в качестве президента Ирана, страны, надежды которой избавиться от ужасного экономического кризиса зависят от возобновления ядерной сделки с мировыми державами.

«Следуя выбору народа, я поручаю мудрому, неутомимому, опытному и популярному Ходжатолесламу Эбрахиму Раиси стать президентом Исламской Республики Иран», - написал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в указе, оглашенном его главой администрации.

Раиси сменил «умеренного» президента Хасана Рухани, знаменательным достижением которого стало ядерное соглашение 2015 года между Ираном и шестью крупными державами.

С самого начала Раиси придется вести переговоры, направленные на возобновление ядерной сделки, из которой ранее вышли США в одностороннем порядке, введя масштабные санкции.

Раиси в своей инаугурационной речи сказал, что новое правительство будет стремиться отменить «жесткие» санкции США, но «не будет связывать уровень жизни страны с волей иностранцев».

Раиси победил на президентских выборах в июне, при этом более половины избирателей не участвовали в выборах после того, как многим политическим тяжеловесам запретили баллотироваться.

Бывший глава судебной системы, он подвергался критике со стороны Запада за нарушения в области прав человека.

По сообщениям СМИ, на улицах вокруг места инаугурации действовали ограничения на движение, а внутренние воздушные перевозки в столицу и обратно были запрещены на два часа.

Церемония во вторник ознаменовала официальное вступление Раиси в должность. Затем он будет приведен к присяге перед парламентом в четверг, когда он должен представить свой предлагаемый состав правительства.

Президентство Раиси консолидирует власть в руках консерваторов после их победы на парламентских выборах 2020 года, отмеченной дисквалификацией тысяч реформистских или умеренных кандидатов.

В прошлом месяце он призвал парламент к «сотрудничеству», чтобы повысить надежду иранцев на будущее.

«Я очень надеюсь на будущее страны и уверен, что можно преодолеть трудности и ограничения», - сказал он тогда.

Экономические проблемы Ирана, усугубленные санкциями США, станут главной проблемой для нового президента, говорит Клемент Терме, исследователь из Института Европейского университета в Италии.

«Его главная цель будет заключаться в улучшении экономической ситуации за счет укрепления экономических отношений Исламской республики с соседними странами и другими странами, такими как Россия и Китай», - сказал Терме.

Напомним, что в рамках сделки 2015 года Иран согласился на ограничение своего ядерного потенциала в обмен на ослабление санкций.

Но затем президент США Дональд Трамп вышел из соглашения через три года и снова усилил санкции, что побудило Тегеран отказаться от большинства своих ядерных обязательств.

Преемник Трампа Джо Байден заявил о своей готовности вернуться к сделке и провел непрямые переговоры с Ираном наряду с официальными переговорами с оставшимися сторонами соглашения - Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией.

Санкции США задушили Иран и его жизненно важный экспорт нефти, а экономика сократилась более чем на шесть процентов как в 2018, так и в 2019 году.

Зимой 2017-2018 годов и снова в 2019 году уличные протесты, вызванные экономическим кризисом, сотрясали страну.

А в прошлом месяце демонстранты в богатой нефтью провинции Хузестан, пострадавшей от засухи, также вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев.

На внешнем фронте напряженность обострилась после того, как Соединенные Штаты и Великобритания присоединились к Израилю, обвинив Тегеран в нападении танкера у побережья Омана в прошлый четверг, в результате чего погибли британский охранник и член румынской команды.

США пообещали «соответствующий ответ», а Иран предупредил в понедельник, что он ответит на любой «авантюризм».

Экономический кризис усугубился пандемией коронавируса, которая официально унесла жизни более 90000 человек, а также ударила по карману многим иранцам.

На своем последнем заседании кабинета министров в воскресенье Рухани защищал результаты своего правления, но извинился за «невзгоды», которые пришлось пережить иранцам.

После своего избрания Раиси ясно дал понять, что его основная внешняя политика будет заключаться в улучшении связей со странами региона.

В середине июля Рухани выразил надежду, что его преемник сможет заключить сделку по отмене санкций США и завершить ядерные переговоры.

Но Хаменеи, чье слово является окончательным в вопросах политики, предостерег от доверия Западу.

Раиси уже заявил, что не будет вести переговоры просто ради переговоров. Его правительство будет поддерживать только переговоры, которые "гарантируют национальные интересы", сказал новый президент.

В период с апреля по июнь в Вене прошли шесть раундов переговоров по ядерной программе между Ираном и мировыми державами. Последний раунд завершился 20 июня, и дата возобновления переговоров еще не назначена.